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День святого Миколая 2019: що обов'язково потрібно зробити 19 грудня

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Щорічно в грудні православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця або, як в народі називають, Миколи Зимового.

Вважається, що саме в ніч на 19-е він приходить в оселі українців, щоб потішити малюків. У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, що обов'язково потрібно зробити в День святого Миколая.

День святого Миколая 2019: що обов'язково потрібно зробити 19 грудня

Фото: inforesist.org

День святого Миколая: що потрібно зробити 19 грудня

Потрібно обов'язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров'я своїх близьких, а особливо дітей.

Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього. Крім того, їх можна дарувати не тільки дітям, а й усім близьким, яким ви бажаєте здоров'я і добробуту.

День святого Миколая 2019: що обов'язково потрібно зробити 19 грудня

Фото: 5.ua

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Наслідуючи приклад святого Миколая, в цей день потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно.

День святого Миколая 2019: що обов'язково потрібно зробити 19 грудня

Фото: 24tv.ua

Також в цей день прийнято було миритися, при цьому примовляли: "На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзями".

Крім того, потрібно обов'язково спекти медові коржики та пряники — Миколайчики і роздати дітям.

День святого Миколая 2019: що обов'язково потрібно зробити 19 грудня

Фото: grouptravel.ua

До Дня святого Миколая потрібно встигнути роздати й борги, інакше весь наступний рік будете бідувати.

Раніше OBOZREVATEL розповів історію та традиції на День святого Миколая і що не можна робити в цей день.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
свято
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