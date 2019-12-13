День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки

19 грудня православні християни відзначають світле свято День святого Миколая, який особливо люблять діти.
Цього дня малюкам, які добре поводилися протягом року, прийнято дарувати подарунки й солодощі. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна оригінально привітати в День святого Миколая.
День святого Миколая – привітання у віршах
Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає,
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку -
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай.
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті — всі були багаті!
Щоб було здоров'я, жили всі в любові!
***
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить Святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов'ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе до твоєї хати
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!
День святого Миколая – привітання в прозі
Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю жити в достатку, мирі, благополуччі, любові й приємному оточенні, бажаю вдосконалюватися з кожним днем і робити тільки добрі справи. Нехай Святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить у серці надію та пошле у твоє життя удачу.
***
У День Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброго шляху до успіху, звершення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті і вірного кохання, відмінного здоров'я та домашнього затишку.
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Вітаємо зі світлим святом святого Миколая, бажаємо Вам та Вашій родині знайти в ньому надійного заступника і помічника, нехай він оберігає Вас від бід, будьте завжди здоровими, успішними та благополучними.
День святого Миколая – листівки
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коли з'явилося свято День святого Миколая, а також, які існують звичаї та традиції, що не можна робити цього дня.
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