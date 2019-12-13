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13 грудня • оновлено в 23:43
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День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки

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19 грудня православні християни відзначають світле свято День святого Миколая, який особливо люблять діти.

Цього дня малюкам, які добре поводилися протягом року, прийнято дарувати подарунки й солодощі. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна оригінально привітати в День святого Миколая.

День святого Миколая – привітання у віршах

День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає,

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку -

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай.

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті — всі були багаті!

Щоб було здоров'я, жили всі в любові!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе до твоєї хати

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

День святого Миколая – привітання в прозі

День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки

Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю жити в достатку, мирі, благополуччі, любові й приємному оточенні, бажаю вдосконалюватися з кожним днем і робити тільки добрі справи. Нехай Святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить у серці надію та пошле у твоє життя удачу.

***

У День Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброго шляху до успіху, звершення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті і вірного кохання, відмінного здоров'я та домашнього затишку.

***

Вітаємо зі світлим святом святого Миколая, бажаємо Вам та Вашій родині знайти в ньому надійного заступника і помічника, нехай він оберігає Вас від бід, будьте завжди здоровими, успішними та благополучними.

День святого Миколая – листівки

День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки
День святого Миколая 2019: оригінальні привітання та листівки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коли з'явилося свято День святого Миколая, а також, які існують звичаї та традиції, що не можна робити цього дня.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тег
свято
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