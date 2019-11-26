День святого Іоанна Златоуста: що не можна робити 26 листопада

26 листопада православна церква святкує День пам'яті святителя Іоанна Златоуста.

Іоанн Златоуст – архієпископ Константинопольський, що жив у 4-5 століттях. Як відзначають свято і що категорично не можна робити – в матеріалі OBOZREVATEL.

День святого Іоанна Златоуста: історія

Іоанн Златоуст – святий, прославлений в лику святителів, вчителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор.

Святитель Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський calend.ru

Він був одним із трьох Вселенських святителів і вчителів нарівні зі святими Василем Великим і Григорієм Богословом.

Святитель Іоанн відомий не тільки серед віруючих християн – його спадщиною цікавляться і захоплюються навіть світські науковці та літератори, а останні його слова на цьому світі: "Слава Богу за все!", сказані у вигнанні і страшних фізичних муках, стали символом віри і незламності.

Традиції на Златоуста

drevo-info.ru

У День святого Іоанна Златоуста господині починали ліпити вареники з різними начинками, які завдяки морозу можна було зберігати на вулиці. Вся сім'я збиралася за ліпленням. Ця традиція існувала ще за Русі і називалася "пельменною" порою.

Крім того, в День святого Іоанна Златоуста просили у Бога покарання для хабарників і брехунів.

Святий Іоанн Златоуст. Мозаїка Х ст., Софійський собор, Константинополь calend.ru

Молячись до Іоанна Златоуста, можна також було просити святого:

про допомогу в навчанні;

про швидке засвоєння знань;

про зцілення від дефектів мовлення;

про позбавлення від депресії, переживань, думок про суїцид.

Також ця молитва може стати головним помічником для тих, хто працює в сфері науки або засобах масової інформації.

День святого Іоанна Златоуста: заборони

У свято святого Іоанна Златоуста категорично не можна було проклинати шахраїв, щоб не прогнівити Бога.

Одна із заборон у цей день була такою: "Не можна лаятися на Івана, інакше Бог ніколи молитов не почує".

День святого Іоанна Златоуста: прикмети

Цього дня в народі традиційно стежили за погодою. Вважалося, що починаючи із Златоуста зима затверджувалася в своїх правах: холоднішало, мороз ставав міцнішим.

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"Земля занурюється в сон до весни".

"Скликає зима на Івана Златоустого свою свиту – хуртовини та завірюхи – і дає їм наказ відлиги вгамувати", – так в народі говорили про погоду на Златоуста.

"Ворони каркають – бути відлизі".

"На Златоуста все поле порожньо".

Молитва Іоанну Златоусту

mgirnews.in.ua

"Святий Іоанн, даруй нас напоумленням, щоб розпізнавати істину. Щоб знання наші вели нас вперед і полегшували життя всіх тих, хто потребує нашої і твоєї допомоги. Допоможи тим, що страждають, позбутися вантажу душевного і помислів недобрих, подаруй їм зцілення, щоб їхнє життя стало легким. Амінь".

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