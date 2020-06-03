День святих Олени та Костянтина: що не можна робити 3 червня

У середу, 3 червня, православна церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних царя Костянтина Великого та матері його цариці Олени. У народі свято відоме як Оленин день, Олена-льоносійка, Олена – Довгі льони, Льняниця.

До цього дня зазвичай завершували посів хлібів і починали сіяти льон, пізню пшеницю, овес, а святій Олені молилися про заступництво посівів і родючість. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети, а також про те, що не можна робити цього дня, розповідає OBOZREVATEL.

Святі рівноапостольні Костянтин і Олена tsarevskiy-hram.ru

Історія свята

Мати римського імператора Костянтина I святу царицю Олену називають Рівноапостольною за її подвиги перед Церквою, зокрема за те, що вона звела християнство до статусу державної релігії.

За переказами, цариця Олена знайшла Животворний Хрест Господній, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і побудувала храми і церкви на місці його набуття.

Свята Олена жила приблизно в 250-330 роки. Вона була родом з простої сім'ї, з міста Дрепан у Малій Азії, вийшла заміж за Констанція Хлора, префекта Галлії. У 272 році в неї народився син Костянтин, який згодом став єдиновладним римським імператором.

Святі Костянтин та Олена wikipedia.org

Саме Костянтин переніс столицю до Візантії, перейменувавши її на Константинополь, а також проголосив християнство основною релігією.

Коли святій Олені було 80 років, вона отримала вказівку уві сні вирушити до Єрусалиму і показати світові божественні місця, закриті нечестивими.

Так, 326 року в результаті розкопок на Голгофі вона знайшла хрест, на якому був розп'ятий Син Божий, чотири цвяхи та титло INRI (лат. "Ісус Назарянин, Цар Юдейський"). Незабаром після набуття великої знахідки цариця Константинопольська Олена померла.

Традиції в Оленин день

До дня Олени зазвичай закінчували посів хлібів та починали сіяти ярові злакові культури, ячмінь, гречку. Оскільки святі Костянтин та Олена в народі вважалися покровителями льонарства і огіркових грядок, у це свято намагалися посіяти льон і посадити огірки: "Олені – льони, огірки – Костянтину".

Також на Олени дівчата співали пісні про сіяння льону з заклинаннями на ріст і врожай льону або конопель. Також молилися святій Олені про долю.

В Оленин день намагалися посіяти льон Pixabay

Прикмети на 3 червня

В Оленин день погана погода і йде дощ – восени буде така ж погода.

Увечері місяць в колі – до негоди.

Багато цвіту на горобині – до гарного врожаю льону.

Зозуля кує – до теплих і ясних літніх днів.

Якою буде Льоносійка, така вдасться й осінь.

Сон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати його виконання.

Що не можна робити в День святих Олени і Костянтина

За повір'ям, в день Олени жінкам не можна заплітати коси, щоб льон і волосся дівчат росли довше та не плуталися.

Також не можна брехати, сваритися, лаятися.

Pixabay

Молитва святим рівноапостольним Костянтину та Олені

О, предивні та всехвальні царі, святі рівноапостольні Костянтине та Єлено! До вас, щирих заступників, наші недостойні молитви возносимо, бо ви маєте велику сміливість перед Господом. Виблагайте в Нього для Церкви та всього світу благі дні, начальникам – мудрість, пастирям – піклування про паству, пастві – смирення, дівственникам – чистоту, дітям – послух і християнське виховання, хворим — зцілення, старцям — спокій, чоловікам – міцність, жінкам – прикрасу, ворогуючим – примирення, ображеним – терпіння, образникам – страх Божий; всім, що приходять до цього храму і моляться в ньому – святе благословення, і всім за їхнім проханням корисне. Щоб ми хвалили і оспівували Благодійника всіх Бога в Тройці славимого Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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