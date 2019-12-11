День сухопутних військ України: привітання для українських героїв

День сухопутних військ України відзначається щороку 12 грудня. Цей свято з'явився в 1997 році, через один рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

Це свято відзначають усі сегменти сухопутних військ: механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для українських Героїв.

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України – привітання в прозі

Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров'я, успіхів і благополуччя!

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Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба - це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!

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Вітаю вас з Днем Сухопутних військ! Від щирого серця бажаю прекрасного самопочуття, благополуччя на службі і вдома і втілення в життя самих масштабних планів. Всього вам найкращого, зі святом!

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України – привітання у віршах

З Днем сухопутних військ України

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!

***

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді, наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем сухопутних військ України

Тебе щиро вітаю я!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний струмок.

Зі святом – День сухопутних військ України!

Ти свято це, воїне, гідно зустрічай!

Зустрічай його гордо, сміливо і славно,

Зустрічай за звичаєм дідів-козаків.

Хай служба іде і звитяжно, і вправно,

І Бог береже хай вовіки віків!

День сухопутних військ України – листівки

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України

День сухопутних військ України – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набув чинності закон про присвоєння військових звань в ЗСУ за стандартами НАТО.

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