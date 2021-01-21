День соборності України: чи буде вихідний

В Україні щорічно 22 січня відзначається День соборності. Офіційного вихідного в цю дату немає.

Напередодні цього державного свята OBOZREVATEL вирішив нагадати, що відзначається воно у день проголошення 1919 року Акту Злуки.

Відповідним документом під прапор єдиної держави об'єднувалися в одну соборну й демократичну державу два державних утворення – Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. І хоча об'єднання територій країни в повному розумінні цього слова не відбулося, це мало велике політичне та історичне значення для утворення Української держави.

Пізніше, 21 січня 1990 року, між Києвом і Львовом тисячі людей, тримаючись за руки, вишикувалися в "живий ланцюг". Багато хто тримав у руках жовто-блакитні прапори. За офіційними даними МВС УРСР, в акції взяли участь майже 450 тис. осіб, за даними організаторів – близько мільйона. Вона стала демонстрацією єдності українського народу.

У 1999 році указом президента Леоніда Кучми 22 січня було офіційно встановлено Днем соборності України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки відпочиватимуть українці в січні 2021 року.

Також раніше наше видання розповідало про історію та традиції Дня соборності України.