День Соборності України: привітання з найважливішим святом країни

День соборності України святкується щорічно 22 січня. Ця дата приурочена до проголошення Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину, соборну українську державу.

День соборності є одним з найважливіших державних свят, адже саме з Акта злуки фактично почався шлях до сучасної незалежної України. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Днем соборності.

День соборності України

День соборності – привітання у віршах

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще держави нам не знайти!

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

Привітання з Днем соборності

День соборності – привітання в прозі

22 січня ми святкуємо День соборності України - день, який символізує єдність земель України. Всім жителям країни бажаємо зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і будемо сприяти розвитку і процвітанню улюбленої країни.

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Вітаємо жителів України з Днем соборності, з днем єднання українських земель. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

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Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

День соборності – листівки

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День Соборності України

День соборності – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня Україна вшанувала пам'ять "кіборгів" - легендарних захисників Донецького аеропорту, які тримали оборону ДАП протягом 242 днів.

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