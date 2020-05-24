День слов'янської писемності в Україні 2020: у чому заслуга Кирила і Мефодія

В Україні, як і в ряді інших країн, 24 травня відзначається День слов'янської писемності і культури. Це свято було встановлено 2004 року в день пам'яті святих рівноапостольних Кирила та Мефодія указом президента Леоніда Кучми.

Про те, ким були святі Кирило і Мефодій та який внесок вони зробили в розвиток слов'янської писемності і культури, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День слов'янської писемності і культури 2020

Історія свята: ким були Кирило і Мефодій

За походженням болгари, брати Кирило (827-869) і Мефодій (815-885) були родом з міста Салоніки (зараз Греція) і народилися в родині воєначальника.

Кирило закінчив школу при імператорському дворі Константинополя, а потім працював патріаршим бібліотекарем і викладав філософію. Згодом він навіть перебував на дипломатичній службі.

Мефодій, у свою чергу, спочатку був військовим, правителем однієї з слов'янських областей поблизу Солуня. Однак кар'єра військового йому була не до душі, і незабаром він став ченцем, а потім ігуменом одного з монастирів у Малій Азії.

Святі Кирило і Мефодій. Ікона XVIII-XIX століть wikipedia.org

Згодом Кирило і Мефодій спрямували свої сили на просвітницьку діяльність: вони переклали на церковнослов'янську мову Євангеліє, займалися перекладами церковних книг на слов'янську мову, писали самі, проповідували православ'я, відкривали школи при церквах. Також брати привели до ладу слов'янський алфавіт.

Вважається, що саме Кирило був автором глаголиці. Він склав її на основі 24 букв грецького алфавіту, але, оскільки їх було недостатньо для передачі всіх звуків слов'янської мови, він додав до цих літер ще 14 – частково з інших мов, а частково – придумав сам.

Згодом глаголиця лягла в основу кирилиці, на базі якої склалися алфавіти українців, білорусів, росіян, болгар, македонців, сербів, чорногорців, а також азбуки деяких народів Середньої Азії. Щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах вшановують пам'ять святих Кирила і Мефодія, а також відзначають День слов'янської писемності і культури.

Святі Кирило і Мефодій. Мініатюра з Радзивіллівського літопису, 15 століття wikipedia.org

Привітання з Днем слов'янської писемності і культури

Сьогодні 24 травня – День слов'янської культури. Вітаю усіх слов'ян з цим історично важливим святом. Бажаю усім успіху та здійснення мрій. І нехай життєві негаразди ніколи не заважають Вам чітко бачити свої життєві цілі і досягати поставленої мети!

***

З Днем слов'янської писемності і культури school40.zp.ua

Кирилл с Мефодием когда-то

Создали алфавит для нас,

Мы буквы эти сохранили

И их используем сейчас,

В день письменности всем желаем

Традиции не забывать,

Беречь язык, свою культуру

Для поколений сохранять!

***

Привітання з Днем слов'янської писемності і культури otkritkiok.ru

День слов'янської писемності

Нині відзначаємо,

Ми культуру давню

З честю згадуємо.

Вам бажаю в пам'яті

Її я берегти,

Будуть хай з історією

Зустрічі в житті.

***

Листівка з Днем слов'янської писемності і культури otkritkiok.ru

Вітаю з Днем слов'янської писемності і культури. Бажаю грамотної мови, чистого правопису, безсмертя традицій, єдності і міцної дружби слов'ян, яких об'єднує чудова культура.

День слов'янської писемності і культури: відео

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