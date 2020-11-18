День сержанта Збройних сил України: найкращі привітання зі святом

У середу, 18 листопада, відзначається День сержанта Збройних сил України. Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 19 квітня 2019 року.

Цього дня українці вшановують професіоналізм, мужність і героїзм сержантів і старшин ВСУ в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

С праздником тебя, дорогой сержант!

Пусть звезды на твоих погонах горят!

Стремись к высшему званию – "лейтенант"!

Пусть слава и честь тебя манят!

Верным будь! Службе душу отдавай,

Удачу из рук никогда не отпускай!

И пусть повышение идет за тобой по пятам!

В чине генеральском позже явись к нам!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

***

Вот и получил ты звание сержанта, наш родной,

Мы за тебя все радуемся, наш милый, дорогой!

Вся карьера военная у тебя еще, поверь, впереди,

Ты по ней честно иди, не сворачивая с пути!

Поздравления с Днем сержанта от всех нас принимай,

Всегда будь честным и всех достижениями удивляй!

Счастья, здоровья, крепкой любви и семьи,

И на многие годы через сердце это все пронеси!

***

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

В День серджанта хотим пожелать, чтобы в жизни было все строго и по-военному четко, чтобы ничто не нарушало покой и мирное существование. Будьте здоровы и крепки телом, бодры и воодушевлены на новые свершения и победы.

***

Вітаю з Днем сержанта. Нехай підвищення по службі не змушують на себе чекати, негаразди капітулюють без бою, а мрії виконуються вчасно і за статутом. Спокійних вам трудових буднів, старанних підлеглих, добрих товаришів, щедрого і лояльного начальства.

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У День сержанта бажаю, щоб у твоїй душі завжди були сили, енергія та хоробрість! Взаємного кохання, міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі буде досягнуто!

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За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru.