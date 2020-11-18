День сержанта Збройних сил України: найкращі привітання зі святом
У середу, 18 листопада, відзначається День сержанта Збройних сил України. Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 19 квітня 2019 року.
Цього дня українці вшановують професіоналізм, мужність і героїзм сержантів і старшин ВСУ в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
***
С праздником тебя, дорогой сержант!
Пусть звезды на твоих погонах горят!
Стремись к высшему званию – "лейтенант"!
Пусть слава и честь тебя манят!
Верным будь! Службе душу отдавай,
Удачу из рук никогда не отпускай!
И пусть повышение идет за тобой по пятам!
В чине генеральском позже явись к нам!
***
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
***
Вот и получил ты звание сержанта, наш родной,
Мы за тебя все радуемся, наш милый, дорогой!
Вся карьера военная у тебя еще, поверь, впереди,
Ты по ней честно иди, не сворачивая с пути!
Поздравления с Днем сержанта от всех нас принимай,
Всегда будь честным и всех достижениями удивляй!
Счастья, здоровья, крепкой любви и семьи,
И на многие годы через сердце это все пронеси!
***
З Днем сержанта тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
***
В День серджанта хотим пожелать, чтобы в жизни было все строго и по-военному четко, чтобы ничто не нарушало покой и мирное существование. Будьте здоровы и крепки телом, бодры и воодушевлены на новые свершения и победы.
***
Вітаю з Днем сержанта. Нехай підвищення по службі не змушують на себе чекати, негаразди капітулюють без бою, а мрії виконуються вчасно і за статутом. Спокійних вам трудових буднів, старанних підлеглих, добрих товаришів, щедрого і лояльного начальства.
***
У День сержанта бажаю, щоб у твоїй душі завжди були сили, енергія та хоробрість! Взаємного кохання, міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі буде досягнуто!Листівки та картинки до Дня сержанта ЗСУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові отримали велику партію реактивних піхотних вогнеметів. Зброя пройшла випробування і підтвердила свої характеристики.
За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru.