День повітряної кульки: 5 дивовижних фактів про винахід

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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Всесвітній день повітряної кульки святкують 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, відзначається Всесвітній день повітряної кульки. Вважається, що першу повітряну кульку 1824 року створив вчений Майкл Фарадей, який зміг закачати водень до мішечку з каучуку.

Зараз повітряні кульки надзвичайно популярні; без них важко уявити проведення будь-якого свята. Цікаві факти про цей дивовижний винахід читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Факти про повітряні кулі

  • Майкл Фарадей створив першу гумову кулю під час експериментів з воднем. Для цього вчений поєднав кілька частин з каучуку, скріпивши їхні ребра. Спочатку такі кульки використовували як дитячі іграшки, і лише набагато пізніше стали застосовувати для оформлення та декору заходів. Масове виробництво повітряних кульок почалося в 30-х роках XX століття.

  • Наймасовішим запуском повітряних кульок став приурочений до виходу мультфільму "Алладін". Це сталося в Дісней-парку в Англії в серпні 1994 року. Тоді в небо злетіли 1 мільйон 592 тисячі 744 гелієві кулі.

Без повітряних кульок складно уявити проведення будь-якого свята

  • 1931 року Нейлі Тайлотсон створив першу латексну кульку. Це дозволило змінювати форму повітряних кульок, який до цього були тільки круглими. Так почалася ера фігурних композицій з повітряних куль.

  • Запущені в небо латексні кулі піднімаються на висоту 5 км, потім замерзають, руйнуються на шматочки і розлітаються по всьому світу. Вони можуть опускатися на землю і поступово розкладатися. Якщо такий фрагмент проковтне якась тварина, це не зашкодить її здоров'ю.

  • Рекорд із застосуванню повітряних куль було побито в Сінгапурі, де з 80 тисяч барвистих кульок створили фігуру робота. Над ним дві доби працювали півсотні людей.

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