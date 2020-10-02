День повітряної кульки: 5 дивовижних фактів про винахід

У п'ятницю, 2 жовтня, відзначається Всесвітній день повітряної кульки. Вважається, що першу повітряну кульку 1824 року створив вчений Майкл Фарадей, який зміг закачати водень до мішечку з каучуку.

Зараз повітряні кульки надзвичайно популярні; без них важко уявити проведення будь-якого свята. Цікаві факти про цей дивовижний винахід читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Факти про повітряні кулі

Майкл Фарадей створив першу гумову кулю під час експериментів з воднем. Для цього вчений поєднав кілька частин з каучуку, скріпивши їхні ребра. Спочатку такі кульки використовували як дитячі іграшки, і лише набагато пізніше стали застосовувати для оформлення та декору заходів. Масове виробництво повітряних кульок почалося в 30-х роках XX століття.

Наймасовішим запуском повітряних кульок став приурочений до виходу мультфільму "Алладін". Це сталося в Дісней-парку в Англії в серпні 1994 року. Тоді в небо злетіли 1 мільйон 592 тисячі 744 гелієві кулі.

1931 року Нейлі Тайлотсон створив першу латексну кульку. Це дозволило змінювати форму повітряних кульок, який до цього були тільки круглими. Так почалася ера фігурних композицій з повітряних куль.

Запущені в небо латексні кулі піднімаються на висоту 5 км, потім замерзають, руйнуються на шматочки і розлітаються по всьому світу. Вони можуть опускатися на землю і поступово розкладатися. Якщо такий фрагмент проковтне якась тварина, це не зашкодить її здоров'ю.

Рекорд із застосуванню повітряних куль було побито в Сінгапурі, де з 80 тисяч барвистих кульок створили фігуру робота. Над ним дві доби працювали півсотні людей.

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