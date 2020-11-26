День подяки: що це за свято та чому його відзначають у США

У четвер, 26 листопада, в США відзначається День подяки (Thanksgiving Day). Це одне з улюблених національних свят американців, у яке прийнято дякувати Богові та близьким людям за все хороше.

Щороку воно припадає на різні дати, оскільки відзначається в четвертий четвер останнього місяця осені. З цього дня в Америці починається сезон свят, що включає в себе Різдво і завершується Новим роком. Детальніше про традиції Дня подяки читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День подяки пов'язаний з найважливішими подіями в історії США. Він з'явився завдяки першим переселенцям з Англії, які прибули до берегів Північної Америки в листопаді 1620 року і заснували Плімутську колонію на території сучасного штату Массачусетс.

Більше половини з близько сотні переселенців не змогли пережити першу зиму в нових краях – вони загинули від холоду, голоду і хвороб. Навесні місцеві індіанці допомогли англійцям в обробці кам'янистого грунту і вирощуванні культур. Несподівано багатий урожай став нагородою за працю.

Перший губернатор поселенців Вільям Бредфорд запропонував ідею відзначити день подяки Богу. На свято восени 1621 року покликали вождя і ще 90 індіанців племені, яке допомогло колоністам вижити. Цей день став першим Днем подяки.

Після здобуття незалежності від Великобританії перший президент США Джордж Вашингтон (1789-1797) запропонував відзначати День подяки як національне свято щороку 26 листопада. А 1941 року Конгрес США ухвалив білль, яким постановив святкувати День подяки в четвертий четвер листопада.

У День подяки американці, за старовинною традицією, збираються на сімейну вечерю в домі старшого покоління. Кожен член сім'ї вимовляє подячну промову за все хороше, що є в його житті.

До столу прийнято подавати ті самі страви, які були присутніми на першому Дні подяки 1621 року. Фарширована індичка з журавлинним сиропом і гарбузовий пиріг стали своєрідними символами свята.

Традиційно святкову вечерю декорують молодими гарбузами, яблуками, апельсинами, горіхами, качанами "індіанської" кукурудзи, каштанами, сухим листям, осінніми квітами і виноградом, що символізує щедрі дари природи.

У День подяки існує звичай проводити Церемонію вручення індички президенту США. Глава держави зачитує указ про помилування птаха, який після цього вирушає до зоопарку доживати свій вік, не ризикуючи бути з'їденим.

У Нью-Йорку проходить парад величезних надувних іграшок, який з 1927 року організовує компанія Macy's.

Наступний за Днем подяки день називається Чорною п'ятницею. З цієї дати починається різдвяний сезон розпродажів у магазинах та в інтернеті.

У Канаді День подяки відзначають у другий понеділок жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США раніше схвалили експериментальний препарат від COVID-19, яким лікували президента Дональда Трампа.