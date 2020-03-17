День податківця та митника в Україні: найкращі привітання, відео та листівки

18 березня податківці та митники України відзначають своє професійне свято – День працівника податкової та митної справи України.
Офіційно дата свята була встановлена указом президента Віктора Януковича 2013 року. День податківця та митника в Україні прийшов на зміну Дню митної служби України, який святкувався 25 червня, а також Дню працівника податкової служби, який відзначали 2 липня.
День податківця та митника в Україні
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Щороку 18 березня працівники фіскальних відомств України приймають вітання від свого начальства і вищого керівництва. Найуспішніші з них нагороджуються преміями і державними нагородами. Також співробітники податкової традиційно влаштовують корпоративи і отримують привітання від своїх близьких. До свята OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі листівки, привітання і відео до Дня податківця та митника.
День податківця та митника: привітання у віршах
З професійним святом сьогодні митників вітаєм,
успіхів в нелегкій праці вам усім бажаєм,
З вами-наш кордон захищений від контрабандистів,
А казна держави повниться від справ ваших митних,
Від неякісних продуктів ви нас бережете,
Імідж неньки України завжди стережете.
Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,
Від людей поваги вам, від долі-везіння!
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День податківця та митника в Україні: привітання
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Працюєш, не відпочиваючи ніколи,
Щоб податки люди заплатили,
Ведеш облік, і знаєш все навколо -
Від держави щоб не приховали.
І непроста твоя робота, по всьому судячи,
Але в цей день я щиро хочу побажати,
Прожити все життя, сподіваючись і люблячи,
І хоч зрідка від служби відпочивати.
***
День податківця та митника в Україні: привітання
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Лікар, вчитель, діти і пенсіонери –
Чекають від вас праці чесної, не секрет –
Тримається на малому в майбутнє віра –
Платяться податки, – є в країні бюджет!
Зі святом податкову вітаємо службу!
Нехай обходять вас печалі й турботи!
Віримо у вашу чесність, і з законом дружбу, –
І від вас хороших чекаємо вістей завжди!
Листівки в День податківця
День податківця та митника в Україні: привітання
uaportal.com
День податківця та митника в Україні: привітання
art-shop.com.ua
День податківця та митника в Україні: привітання
uaportal.com
День податківця та митника в Україні: привітання
uaportal.com
День податківця та митника в Україні: привітання
uaportal.com
День податківця та митника в Україні: відео з привітаннями
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