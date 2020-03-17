День податківця та митника в Україні: найкращі привітання, відео та листівки

18 березня податківці та митники України відзначають своє професійне свято – День працівника податкової та митної справи України.

Офіційно дата свята була встановлена указом президента Віктора Януковича 2013 року. День податківця та митника в Україні прийшов на зміну Дню митної служби України, який святкувався 25 червня, а також Дню працівника податкової служби, який відзначали 2 липня.

День податківця та митника в Україні art-shop.com.ua

Щороку 18 березня працівники фіскальних відомств України приймають вітання від свого начальства і вищого керівництва. Найуспішніші з них нагороджуються преміями і державними нагородами. Також співробітники податкової традиційно влаштовують корпоративи і отримують привітання від своїх близьких. До свята OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі листівки, привітання і відео до Дня податківця та митника.

День податківця та митника: привітання у віршах

З професійним святом сьогодні митників вітаєм,

успіхів в нелегкій праці вам усім бажаєм,

З вами-наш кордон захищений від контрабандистів,

А казна держави повниться від справ ваших митних,

Від неякісних продуктів ви нас бережете,

Імідж неньки України завжди стережете.

Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,

Від людей поваги вам, від долі-везіння!

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День податківця та митника в Україні: привітання art-shop.com.ua

Працюєш, не відпочиваючи ніколи,

Щоб податки люди заплатили,

Ведеш облік, і знаєш все навколо -

Від держави щоб не приховали.

І непроста твоя робота, по всьому судячи,

Але в цей день я щиро хочу побажати,

Прожити все життя, сподіваючись і люблячи,

І хоч зрідка від служби відпочивати.

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День податківця та митника в Україні: привітання art-shop.com.ua

Лікар, вчитель, діти і пенсіонери –

Чекають від вас праці чесної, не секрет –

Тримається на малому в майбутнє віра –

Платяться податки, – є в країні бюджет!

Зі святом податкову вітаємо службу!

Нехай обходять вас печалі й турботи!

Віримо у вашу чесність, і з законом дружбу, –

І від вас хороших чекаємо вістей завжди!

Листівки в День податківця

День податківця та митника в Україні: привітання uaportal.com

День податківця та митника в Україні: привітання art-shop.com.ua

День податківця та митника в Україні: привітання uaportal.com

День податківця та митника в Україні: привітання uaportal.com

День податківця та митника в Україні: привітання uaportal.com

День податківця та митника в Україні: відео з привітаннями

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