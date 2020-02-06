День Оксани: кращі привітання, листівки та картинки

У четвер, 6 лютого - День пам'яті Преподобної Ксенії з Мілас (Римлянки), і День ангела відзначають всі жінки, дівчата і дівчатка на ім'я Оксана або Ксенія.

Це ім'я має грецьке коріння, і означає "мандрівниця". Крім того, часто це ім'я трактується як "гостинна".

Привітання з іменинами для Оксани та Ксенії українською мовою

Сьогодні знову іменини

У найкращої дівчини!

Я тебе, Оксано, вітаю,

Любові, радосты бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Оксано, з днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти дуже красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде твоє життя прекрасне,

А небо – лише світле і ясне!

***

Сьогодні в твій День Ангела

Ми хочем побажати:

Щоб у житті твоїм

Було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я

Ти мала на усе життя!

***

Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

Привітання з іменинами для Оксани та Ксенії російською мовою

Ксюша, Ксюшечка, Оксанка!

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

И тебе желаем:

Искреннего смеха

И во всем успеха!

***

Я тебя поздравляю, Оксана!

И хочу я тебе пожелать

Оставаться красивой и милой,

Никогда не грустить, не скучать.

Я хочу, чтоб ты верила в счастье,

Чтобы делала счастье сама,

Чтоб красивой была и любимой,

Чтоб в душе твоей пела весна.

***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все желания сбывались,

Ну а преграды — не мешались!

Поздоровлення в прозі

Оксана, в цей день я бажаю тобі великого кохання, грандіозних перемог, справжнього щастя, удачі і дорогих твоєму серцю людей поруч!

***

Оксана – зразок справжньої жінки: ти красива, любляча, чуйна. Бажаю зустріти гідного супутника життя, який зробить тебе ще яскравіше і щасливішою. З Днем ангела!

***

Оксаночка, ми хочемо побажати в День твоїх іменин усього самого доброго, теплого і світлого. І нехай твій ангел-охоронець завжди по життю буде поруч із тобою і оберігає тебе!

***

Якщо є в світі людина, яка заслуговує багато прекрасних, добрих, ніжних і теплих слів – це ти, Ксюша! Бажаю тобі відмінних друзів, вірних товаришів по службі, величезного щастя і легкого досягнення цілей, ти цього заслуговуєш!

Красиві листівки для Оксани та Ксенії на День ангела

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