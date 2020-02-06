День Оксани: кращі привітання, листівки та картинки

У четвер, 6 лютого - День пам'яті Преподобної Ксенії з Мілас (Римлянки), і День ангела відзначають всі жінки, дівчата і дівчатка на ім'я Оксана або Ксенія.
Це ім'я має грецьке коріння, і означає "мандрівниця". Крім того, часто це ім'я трактується як "гостинна".
Привітання з іменинами для Оксани та Ксенії українською мовою
Сьогодні знову іменини
У найкращої дівчини!
Я тебе, Оксано, вітаю,
Любові, радосты бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Оксано, з днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти дуже красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде твоє життя прекрасне,
А небо – лише світле і ясне!
***
Сьогодні в твій День Ангела
Ми хочем побажати:
Щоб у житті твоїм
Було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я
Ти мала на усе життя!
***
Кохай і будь коханою,
Оксаною, жаданою,
Омріяною казкою,
Зорею у імлі.
Іди назустріч радості,
Світи усюди сонечком,
Даруй любов коханому,
Неси весну землі!
Привітання з іменинами для Оксани та Ксенії російською мовою
Ксюша, Ксюшечка, Оксанка!
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
И тебе желаем:
Искреннего смеха
И во всем успеха!
***
Я тебя поздравляю, Оксана!
И хочу я тебе пожелать
Оставаться красивой и милой,
Никогда не грустить, не скучать.
Я хочу, чтоб ты верила в счастье,
Чтобы делала счастье сама,
Чтоб красивой была и любимой,
Чтоб в душе твоей пела весна.
***
Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все желания сбывались,
Ну а преграды — не мешались!
Поздоровлення в прозі
Оксана, в цей день я бажаю тобі великого кохання, грандіозних перемог, справжнього щастя, удачі і дорогих твоєму серцю людей поруч!
***
Оксана – зразок справжньої жінки: ти красива, любляча, чуйна. Бажаю зустріти гідного супутника життя, який зробить тебе ще яскравіше і щасливішою. З Днем ангела!
***
Оксаночка, ми хочемо побажати в День твоїх іменин усього самого доброго, теплого і світлого. І нехай твій ангел-охоронець завжди по життю буде поруч із тобою і оберігає тебе!
***
Якщо є в світі людина, яка заслуговує багато прекрасних, добрих, ніжних і теплих слів – це ти, Ксюша! Бажаю тобі відмінних друзів, вірних товаришів по службі, величезного щастя і легкого досягнення цілей, ти цього заслуговуєш!
Красиві листівки для Оксани та Ксенії на День ангела
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
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