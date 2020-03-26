День Нацгвардії: найкращі привітання, картинки та відео

26 березня відзначається День Національної гвардії України. Це професійне свято було засноване 2015 року за указом президента.

День Нацгвардії оголошений офіційним торжеством, але вихідного дня на його честь в Україні немає. До цієї особливої дати OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі привітання зі святом.

26 березня відзначається День Національної гвардії України Wikipedia

День Нацгвардії: привітання у віршах і прозі

Слава Україні! Героям Слава!

Ми поповняєм Гвардійськії лави!

Плечима в плечі, душі і серця,

Будемо стояти ми до кінця!

***

Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, гвардія забезпечує своєї держави спокій, благополуччя і безпеку.

***

День Нацгвардії: привітання і картинки infoport.live

За наші села, за наші міста,

За гордість сина, дружини вуста,

Ватруємось, браття, всі за одного,

Щоб страху в очах

Не було в нікого.

***

День Нацгвардії: привітання і картинки depo.ua

Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків в нашій країні і за її межами!

День Нацгвардії: картинки з привітаннями

День Нацгвардії: привітання і картинки art-shop.com.ua

День Нацгвардії: привітання і картинки kharkivska.land.gov.ua

День Нацгвардії: привітання і картинки photoshablon.ru

День Нацгвардії: привітання і картинки twitter.com/sercjakiborgiv

День Нацгвардії: привітання і картинки facebook / Volodymyr Groysman

День Нацгвардії: привітання і картинки photoshablon.ru

День Національної гвардії: відео

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