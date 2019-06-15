День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки

У 2019 День медичного працівника в Україні призначений на 16 червня. Це свято не має фіксованої дати та відзначається кожної третьої неділі червня.
Медпрацівники, найімовірніше, проведуть професійний день на робочих місцях. Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з СМС-привітаннями та листівками для людей, чий рід діяльності в прямому сенсі допомагає врятувати людство.
День медика
pixabay
У цей день бинта та вати
Вип'ємо спирту, як солдати.
За здоров'я медицини –
Поцілунок замість вакцини!
***
День медика! І ми вас вітаємо!
Звичайно ж здоров'я всім бажаємо!
Живіть і працюйте гідно,
Нехай буде в медицині все спокійно!
день медика
***
З днем медика вітаю,
І всіх благ вам побажаю,
Нехай печалі та турботи,
Вам не затьмарюють роботи.
***
Квіт добра в медицині не згас,
Лиходії його не осквернять,
Віддаємо Тобі шану й честь,
Українко, сестро милосердя!
День медичного працівника
***
Вітаю з Днем медика! Бажаю бути найщасливішою людиною без жодних пигуль, бажаю залишатися справжнім профі медичної справи.
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Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
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Тим, хто любить медицину,
Тим, хто життя їй присвятив,
Побажаю багато щастя
Любові, терпіння, сил.
З Днем медика
Міжнародний день лікаря
З днем медпрацівника
З Днем Медика
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День Медика - анімація
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Прикольна анімація - День лікаря
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День медсестри
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Привітання - День медпрацівника
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Листівка - День лікаря
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День медика - листівка
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.
Також в цей день святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням.
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