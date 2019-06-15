ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки

21.4тЧитати матеріал російською

У 2019 День медичного працівника в Україні призначений на 16 червня. Це свято не має фіксованої дати та відзначається кожної третьої неділі червня.

Медпрацівники, найімовірніше, проведуть професійний день на робочих місцях. Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з СМС-привітаннями та листівками для людей, чий рід діяльності в прямому сенсі допомагає врятувати людство.

День медика

День медика

pixabay

У цей день бинта та вати

Вип'ємо спирту, як солдати.

За здоров'я медицини –

Поцілунок замість вакцини!

***

День медика! І ми вас вітаємо!

Звичайно ж здоров'я всім бажаємо!

Живіть і працюйте гідно,

Нехай буде в медицині все спокійно!

день медика

день медика

pinterest

***

З днем медика вітаю,

І всіх благ вам побажаю,

Нехай печалі та турботи,

Вам не затьмарюють роботи.

***

Квіт добра в медицині не згас,

Лиходії його не осквернять,

Віддаємо Тобі шану й честь,

Українко, сестро милосердя!

День медичного працівника

День медичного працівника

pinterest

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю бути найщасливішою людиною без жодних пигуль, бажаю залишатися справжнім профі медичної справи.

***

Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

***

Тим, хто любить медицину,

Тим, хто життя їй присвятив,

Побажаю багато щастя

Любові, терпіння, сил.

День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки
День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки
День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки
День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки
З Днем медика

З Днем медика

pinterest

Міжнародний день лікаря

Міжнародний день лікаря

pinterest

З днем медпрацівника

З днем медпрацівника

pinterest

З Днем Медика

З Днем Медика

gifotkritki

День Медика - анімація

День Медика - анімація

gifotkritki

Прикольна анімація - День лікаря

Прикольна анімація - День лікаря

gifotkritki

День медсестри

День медсестри

gifotkritki

Привітання - День медпрацівника

Привітання - День медпрацівника

gifotkritki

Листівка - День лікаря

Листівка - День лікаря

gifotkritki

День медика - листівка

День медика - листівка

gifotkritki

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Також в цей день святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Теги
святомедициналікарі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel