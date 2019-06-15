День медичного працівника: кращі смс-привітання та листівки

У 2019 День медичного працівника в Україні призначений на 16 червня. Це свято не має фіксованої дати та відзначається кожної третьої неділі червня.

Медпрацівники, найімовірніше, проведуть професійний день на робочих місцях. Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з СМС-привітаннями та листівками для людей, чий рід діяльності в прямому сенсі допомагає врятувати людство.

День медика pixabay

У цей день бинта та вати

Вип'ємо спирту, як солдати.

За здоров'я медицини –

Поцілунок замість вакцини!

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День медика! І ми вас вітаємо!

Звичайно ж здоров'я всім бажаємо!

Живіть і працюйте гідно,

Нехай буде в медицині все спокійно!

день медика pinterest

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З днем медика вітаю,

І всіх благ вам побажаю,

Нехай печалі та турботи,

Вам не затьмарюють роботи.

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Квіт добра в медицині не згас,

Лиходії його не осквернять,

Віддаємо Тобі шану й честь,

Українко, сестро милосердя!

День медичного працівника pinterest

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Вітаю з Днем медика! Бажаю бути найщасливішою людиною без жодних пигуль, бажаю залишатися справжнім профі медичної справи.

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Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

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Тим, хто любить медицину,

Тим, хто життя їй присвятив,

Побажаю багато щастя

Любові, терпіння, сил.

З Днем медика pinterest

Міжнародний день лікаря pinterest

З днем медпрацівника pinterest

З Днем Медика gifotkritki

День Медика - анімація gifotkritki

Прикольна анімація - День лікаря gifotkritki

День медсестри gifotkritki

Привітання - День медпрацівника gifotkritki

Листівка - День лікаря gifotkritki

День медика - листівка gifotkritki

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Також в цей день святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням.

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