День ікони Божої Матері "Знамення": що не можна робити

10 грудня православна церква відзначає День ікони Божої Матері "Знамення".

Ця ікона належить до найперших іконописних образів Богоматері. Як відзначати свято, історія і традиції, що не можна робити, – в матеріалі OBOZREVATEL.

Свято ікони Божої Матері "Знамення": історія

Ікона Божої Матері, що іменується "Знамення", зображує Пресвяту Богородицю, яка молиться; на грудях її, на тлі круглого щита – Божественне Немовля, що благословляє, – Спас-Еммануїл.

Ікона Божої Матері "Знамення" pravmir.ru

Як відомо, це зображення є одним з найперших іконописних образів Богородиці.

Такі ікони з'явилися на Русі в Х-ХІІ століттях, а називати їх так стали після чудесного знамення від Новгородської ікони, яке відбулося в 1170 році.

У ті часи князі перебували в напружених стосунках, а Новгород був оточений Андрієм Боголюбським. Ситуація була дуже серйозною, і людям залишалося тільки молитися. Відповідно до історії, міський священик почув голос, який звелів йому винести ікону на міську стіну. Так він і зробив.

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Коли в стіни міста градом посипалися стріли, одна з них потрапила в образ, після чого і сталося диво. Образ Богородиці відвернувся від кривдників і зі сльозами в очах повернувся до міста. Це призвело до помутніння розуму нападників і вони стали вбивати один одного.

Так ікона "Знамення" допомогла мешканцям Новгорода здобути перемогу.

День ікони Божої Матері "Знамення": традиції

У свято ікони Божої Матері "Знамення" традиційно проводять богослужіння.

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Перед іконою "Знамення" моляться про примирення ворогів, про зцілення від хвороб, особливо очей і сліпоти, про захист від зловмисників, злодійства і заздрісників. Крім того, вважається, що ікона "Знамення" захищає від нападів ворогів і катаклізмів, а також зберігає мир у сім'ї.

У народі існує інша назва свята – Зимове знамення. Існують прикмети, пов'язані зі святом.

Так, вважається, що рибалка на Зимове знамення буде невдалою, оскільки вся риба йде у вир цього дня.

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Якщо в цей день пічний дим стелиться по землі – чекати на відлигу, а якщо він стоїть стовпом – чекай на мороз.

Святкування ікони Божої Матері "Знамення": що не можна робити

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Вважається, що на Зимове знамення в свій дім не можна впускати старих, немічних і бідних людей – вони, нібито, накликають хвороби і бідність на всю сім'ю.

Також заборонено шити і в'язати – щоб не зашити тепло в домі.

Не можна в цей день лаятися і лихословити.

Навпаки, потрібно молитися, тримати Різдвяний піст і постояти обличчям до північного вітру. З останнім пов'язане популярне народне повір'я: вважається, що якщо цього дня на сході Сонця стати обличчям до північного вітру, то він забере геть всі нещастя й біди.

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