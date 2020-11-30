День Григорія Чудотворця: що можна і що не можна робити 30 листопада

У понеділок, 30 листопада, православні християни вшановують пам'ять святителя Григорія Чудотворця, богослова, єпископа Неокесарійського.

У народі свято відоме як Григорій Зимовказівник: за прикметами цього дня намагаються передбачити, яка погода переважатиме взимку. OBOZREVATEL розповідає про головні забобони і традиції свята.

Григорій Чудотворець жив у третьому столітті в Малій Азії. Народився в Неокесарії в сім'ї язичників, але отримав гарну освіту і з юного віку прагнув знайти істинний сенс життя. Знайшов Григорій його у Святому Євангелії і прийняв християнство.

Юнак вів благочестивий і цнотливий спосіб життя, чим викликав роздратування у своїх однолітків-язичників. Щоб зганьбити святого, вони підіслали до Григорія блудницю, яка зажадала від нього плату за нібито скоєний ним злочин. Але, отримавши бажане, вона впала на землю в припадку, а потім зізналася в брехні. Григорій помолився над грішницею, і біси залишили її.

Згодом святий пішов до пустелі, щоб провести залишок життя на самоті. Але йому судилося стати єпископом Неокесарії. Святитель прославився безліччю праведних справ і чудес: вигнанням бісів, зціленням хворих, примиренням ворогів.

Святитель Григорій відомий як великий чудотворець, тому до нього звертаються в різноманітних ситуаціях. Йому моляться про дітей і близьких, про здоров'я при хворобах, а також за важких життєвих обставин. Можна помолитися такими словами: "Святителю отче Григорію Чудотворче, моли Бога за нас!".

В останній день осені існувала традиція "закочувати зиму" – кататися по снігу дорослим і дітям. Вважалося, що це забезпечить здоров'я і захист від хвороб на цілий рік.

Напередодні Григорія Зимовказівника, увечері 29 листопада, незаміжні дівчата намагалися викликати віщий сон, в якому їм мав явитися суджений.

Яка погода на Григорія Зимовказівника – така й зима буде.

Лід потемнів – наступний рік буде врожайним.

Місяць у небі ясно видно, а ріжки його гостро загнуто – до морозів.

Навколо місяця віночок, що світиться, – до поліпшення погоди.

Сон у ніч на Григорія Зимовказівника – віщий.

Міряти чужі обручки – це вважається поганою прикметою.

Вирушати в далеку дорогу – краще перенести поїздку.

Сваритися, лаятися, сперечатися, лихословити, казати або думати погано про будь-кого.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, преподобне отче Григорие! Услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас грешных в толицех обстояниих сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых и всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас во греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Спаса Господа, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Содетеля нашего в нынешнем веце и в будущем, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей, благости да воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и к цельбоносному гробу твоему припадающе недостойнии, изцеления просим. Избави нас, угодниче Христов, от злых, находящих на ны, и укроти волны страстей и бед востающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и не по-грязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, преподобне отче наш Григорие, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное. жительство, оставление грехов и душам нашим спасение и велию милость, ныне и во веки веков. Аминь.

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