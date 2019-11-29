День Григорія Чудотворця: що категорично не можна робити 30 листопада

30 листопада православна церква відзначає День пам'яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.

У народі це свято називають Григорій Зимовказівник – за цим днем судять про те, якою буде зима. Яка історія свята, як відзначати і що не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

День Святителя Григорія Чудотворця: історія

Святий Григорій Неокесарійський народився в знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській (нині Туреччина) в Малій Азії. До християнської віри Григорій звернувся в 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа його рідного міста і займав він цю посаду 30 років.

Григорій Чудотворець. Ікона 12 століття wikipedia.org

Люди в його єпископській столиці були дуже грішними, в місті було всього 17 християн, тому Григорій з великою ревністю взявся обертати язичників у християнство. Бог наділив Григорія даром чудотворіння і він молитвою лікував хворих, одночасно обертаючи їх до істинної віри.

Коли відновилося переслідування християн, владика переховувався в горах.

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У житії Григорія сказано, що перед смертю він поцікавився, скільки в місті залишилося язичників – виявилося, що тільки 17. Помер Григорій Неокесарійський в 270 році. Його святі мощі згодом перенесли в монастир в Калабрії в Південній Італії.

Що не можна робити в День Григорія Чудотворця

Вважалося, що в День Григорія Чудотворця новини зазвичай порожні і не варто брати їх близько до серця. Крім того, потрібно уникати спілкування з людьми з поганим оком. Вони можуть сильно нашкодити.

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На Григорія також не можна було приміряти чужі обручки. Люди вірили, що це принесе нещастя.

День пам'яті Григорія Чудотворця: звичаї і прикмети

За народною традицією в День Григорія Чудотворця люди "закочують зиму", тобто перекидаються по снігу. Вважалося, що займатися цим на Григорія Зимовказівника потрібно не тільки дітям, а й дорослим. За повір'ям, якщо добре "закатати зиму", то цілий рік будеш здоровим і не будеш хворіти.

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Чоловіки раніше в цей день намагались визначити, якою буде зима. Вони катали колеса і дивилися, як далеко вони відкотяться. Якщо колесо покотилося далеко, то зима обіцяла бути лютою і морозною, якщо ж воно швидко падало, то взимку чекали на часті відлиги.

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Крім того, існував звичай напередодні Григорія Зимовказівника, увечері 29 листопада, дівчатам ворожити на судженого. Для цього намагалися викликати віщий сон, у якому повинен був з'явитися майбутній чоловік.

Також була прикмета, згідно з якою тиха вода в колодязі на День Григорія Чудотворця обіцяла теплу зиму, а якщо вона сильно шуміла, то готувалися до морозів.

Темний лід на річці віщував багатий урожай в прийдешньому році.

Ruspekh.ru

Тепла погода на Григорія Зимовказівника обіцяла м'яку зиму. Похмура означала, що взимку буде мало сонячних днів. Якщо ж цього дня вдарить мороз, то скоро чекали сильних холодів.

Молитва святому Григорію Чудотворцю

mzgazeta.ru

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, преподобне отче Григорие! Услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас грешных в толицех обстояниих сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых и всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас во греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Спаса Господа, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Содетеля нашего в нынешнем веце и в будущем, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей, благости да воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и к цельбоносному гробу твоему припадающе недостойнии, изцеления просим. Избави нас, угодниче Христов, от злых, находящих на ны, и укроти волны страстей и бед востающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и не по-грязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, преподобне отче наш Григорие, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное. жительство, оставление грехов и душам нашим спасение и велию милость, ныне и во веки веков. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада почався Різдвяний піст – один з чотирьох багатоденних постів у православ'ї. Його ще називають Пилипів піст, оскільки заговини на нього зазвичай випадають у Пилипів день 27 листопада.

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