День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

У п'ятницю, 12 липня, у світі відзначають День фотографа. Покровителькою цієї професії вважають святу Вероніку. За легендою, саме вона була тією жінкою, яка подала Ісусу шматок тканини, щоб витерти піт з лиця під час сходження на Голгофу.

OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з Днем фотографа у віршах, які стануть приємним сюрпризом для представників цієї професії.

З Днем фотографа вас вітаю,

Кадрів красивих вам побажаю.

Хай фотоапарат ніколи не підводить,

А об'єктив побільше кадрів ловить.

Бажаю у професії радості багато

Задоволених клієнтів не тільки на свято.

Хай кадри вдалими будуть весь час,

А мрії задумані втілюються враз!

Фотограф – це стиль життя,

Мистецтво бачити, краса.

Хай кожен день буде яскравим,

І радість приносить майбуття!

Багато яскравих кадрів,

Я вам, друзі, бажаю.

Фотограф – це круто,

І всі це точно знають!

Клац, клац, клац – фотограф тут!

Привітання звідусіль ідуть,

Будь щасливим і таланним,

і в професії геніальним!

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