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День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

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У п'ятницю, 12 липня, у світі відзначають День фотографа. Покровителькою цієї професії вважають святу Вероніку. За легендою, саме вона була тією жінкою, яка подала Ісусу шматок тканини, щоб витерти піт з лиця під час сходження на Голгофу.

OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з Днем фотографа у віршах, які стануть приємним сюрпризом для представників цієї професії.

Новини
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З Днем фотографа вас вітаю,

Кадрів красивих вам побажаю.

Хай фотоапарат ніколи не підводить,

А об'єктив побільше кадрів ловить.

День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

Бажаю у професії радості багато

Задоволених клієнтів не тільки на свято.

Хай кадри вдалими будуть весь час,

А мрії задумані втілюються враз!

День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

Фотограф – це стиль життя,

Мистецтво бачити, краса.

Хай кожен день буде яскравим,

І радість приносить майбуття!

День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

Багато яскравих кадрів,

Я вам, друзі, бажаю.

Фотограф – це круто,

І всі це точно знають!

День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

Клац, клац, клац – фотограф тут!

Привітання звідусіль ідуть,

Будь щасливим і таланним,

і в професії геніальним!

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання та листівки до Дня Петра і Павла 2019.

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