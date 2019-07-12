День фотографа: поздоровлення у віршах і яскраві картинки

У п'ятницю, 12 липня, у світі відзначають День фотографа. Покровителькою цієї професії вважають святу Вероніку. За легендою, саме вона була тією жінкою, яка подала Ісусу шматок тканини, щоб витерти піт з лиця під час сходження на Голгофу.
OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з Днем фотографа у віршах, які стануть приємним сюрпризом для представників цієї професії.
З Днем фотографа вас вітаю,
Кадрів красивих вам побажаю.
Хай фотоапарат ніколи не підводить,
А об'єктив побільше кадрів ловить.
Бажаю у професії радості багато
Задоволених клієнтів не тільки на свято.
Хай кадри вдалими будуть весь час,
А мрії задумані втілюються враз!
Фотограф – це стиль життя,
Мистецтво бачити, краса.
Хай кожен день буде яскравим,
І радість приносить майбуття!
Багато яскравих кадрів,
Я вам, друзі, бажаю.
Фотограф – це круто,
І всі це точно знають!
Клац, клац, клац – фотограф тут!
Привітання звідусіль ідуть,
Будь щасливим і таланним,
і в професії геніальним!
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