День Бориса і Гліба: що не можна робити 6 серпня та як молитися святим
Святі Борис і Гліб були молодшими синами князя Володимира. Фото: irinin.com
У четвер, 6 серпня, православні християни відзначають День пам'яті Бориса і Гліба – синів князя Володимира, які були вбиті 1015 року в міжусобній боротьбі їхнім старшим братом Святополком.
Святі Борис та Гліб вважаються церквою покровителями Руської землі та "небесними помічниками" руських князів. Детальніше про свято, його історію, традиції, про те, як молитися і що не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.
Історія свята: хто такі Борис і Гліб?
Святі Борис і Гліб були молодшими синами великого князя київського Володимира Святославича. Обидва брати росли в любові до Бога, вони відрізнялися милосердям і сердечною добротою, слідуючи прикладу свого батька.
Після смерті Володимира його старший син Святополк самовільно оголосив себе великим князем київським, і, хоча брати не опиралися, підіслав до них убивць. Борис і Гліб знали про підступні задуми брата, але міжусобна війна для них була страшнішою за смерть.
Святі Борис і Гліб, ікона ХVІ ст. Фото: Wikipedia
Після подвійного вбивства Святополк, який отримав в народі прізвисько Окаянний, панував недовго. Він закінчив свої дні у вигнанні, зненавиджений усіма.
Міжусобиці поступово припинилися, а Борис і Гліб завдяки подвигу смирення і покірності стали воістину народними святими.
Їхній брат великий князь Ярослав Мудрий знайшов останки святого Гліба і поклав їх у храмі святого Василія Великого у Вишгороді – поруч з мощами Бориса. Святі мощі Бориса і Гліба відомі багатьма чудесами.
Традиції на Бориса і Гліба: що потрібно зробити?
Борис і Гліб стали першими руськими святими – їх канонізували в лику мучеників-страстотерпців. Церква вважає їх покровителями Руської землі і "небесними помічниками" руських князів.
Святим моляться про мир у рідній державі, про добру вдачу влади та правителів, про захист від міжусобиці, а також про дарування мужності в смертельній небезпеці.
За прикметами на Бориса і Гліба судять про майбутню зиму Фото: Pixabay
Що не можна робити в День Бориса і Гліба?
На Бориса і Гліба заборонені роботи в полі – інакше загрожує сильна пожежа.
Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити, як і в інші святкові і не святкові дні.
Прикмети на 6 серпня
На Бориса і Гліба тепло й сонячно – зима буде холодною.
Йде дощ – до сніжної і теплої зими.
З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
Яка погода в цей день, така вона буде і в другій половині серпня.
Молитва святим Борису і Глібу
Правдивая страстотерпцы и истинныя Евангелия Христова послушатели, целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу: да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
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