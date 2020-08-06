День Бориса і Гліба: що не можна робити 6 серпня та як молитися святим

У четвер, 6 серпня, православні християни відзначають День пам'яті Бориса і Гліба – синів князя Володимира, які були вбиті 1015 року в міжусобній боротьбі їхнім старшим братом Святополком.

Святі Борис та Гліб вважаються церквою покровителями Руської землі та "небесними помічниками" руських князів. Детальніше про свято, його історію, традиції, про те, як молитися і що не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такі Борис і Гліб?

Святі Борис і Гліб були молодшими синами великого князя київського Володимира Святославича. Обидва брати росли в любові до Бога, вони відрізнялися милосердям і сердечною добротою, слідуючи прикладу свого батька.

Після смерті Володимира його старший син Святополк самовільно оголосив себе великим князем київським, і, хоча брати не опиралися, підіслав до них убивць. Борис і Гліб знали про підступні задуми брата, але міжусобна війна для них була страшнішою за смерть.

Святі Борис і Гліб, ікона ХVІ ст. Фото: Wikipedia

Після подвійного вбивства Святополк, який отримав в народі прізвисько Окаянний, панував недовго. Він закінчив свої дні у вигнанні, зненавиджений усіма.

Міжусобиці поступово припинилися, а Борис і Гліб завдяки подвигу смирення і покірності стали воістину народними святими.

Їхній брат великий князь Ярослав Мудрий знайшов останки святого Гліба і поклав їх у храмі святого Василія Великого у Вишгороді – поруч з мощами Бориса. Святі мощі Бориса і Гліба відомі багатьма чудесами.

Традиції на Бориса і Гліба: що потрібно зробити?

Борис і Гліб стали першими руськими святими – їх канонізували в лику мучеників-страстотерпців. Церква вважає їх покровителями Руської землі і "небесними помічниками" руських князів.

Святим моляться про мир у рідній державі, про добру вдачу влади та правителів, про захист від міжусобиці, а також про дарування мужності в смертельній небезпеці.

За прикметами на Бориса і Гліба судять про майбутню зиму Фото: Pixabay

Що не можна робити в День Бориса і Гліба?

На Бориса і Гліба заборонені роботи в полі – інакше загрожує сильна пожежа.

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити, як і в інші святкові і не святкові дні.

Прикмети на 6 серпня

На Бориса і Гліба тепло й сонячно – зима буде холодною.

Йде дощ – до сніжної і теплої зими.

З осики пух полетів – пора збирати підосичники.

Яка погода в цей день, така вона буде і в другій половині серпня.

Молитва святим Борису і Глібу

Правдивая страстотерпцы и истинныя Евангелия Христова послушатели, целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу: да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.

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