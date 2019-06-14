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/свята

День батька-2019: як оригінально привітати зі святом

2.3тЧитати матеріал російською

В Україні в 2019 році День батька припадає на 16 червня після схвалення Кабінетом міністрів указу президента про державне свято.

Цю дату було затверджено з метою створення і розвитку сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з оригінальними привітаннями зі святом.

День батька – привітання у віршах

день батька

день батька

pixabay

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я теж тобі цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

День батька – привітання в прозі

День батька-2019

День батька-2019

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Любий тато! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.

***

Вітаємо Вас із важливим і значущим святом – Днем батька. У житті кожного з нас батько грає важливу роль, будучи гарантом захисту, мудрим порадником і другом. Бажаємо Вам родинного благополуччя, гордості за дітей, здоров'я і віри в свої сили.

День батька-2019 – привітання СМС

День тата

День тата

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Багато щастя, тату, зичу,

Здоров’я буде хай вагон,

Усміхнене завжди обличчя,

А також успіхів мільйон.

З Днем батька!

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

День батька в Україні-2019 – листівки

день батька

день батька

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День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають Трійцю. Як привітати зі світлим святом, читайте в нашому матеріалі.

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Місце
Україна
Тег
свято
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