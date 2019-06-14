День батька-2019: як оригінально привітати зі святом

В Україні в 2019 році День батька припадає на 16 червня після схвалення Кабінетом міністрів указу президента про державне свято.
Цю дату було затверджено з метою створення і розвитку сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з оригінальними привітаннями зі святом.
День батька – привітання у віршах
день батька
pixabay
Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
***
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я теж тобі цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
День батька – привітання в прозі
День батька-2019
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Любий тато! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.
***
Вітаємо Вас із важливим і значущим святом – Днем батька. У житті кожного з нас батько грає важливу роль, будучи гарантом захисту, мудрим порадником і другом. Бажаємо Вам родинного благополуччя, гордості за дітей, здоров'я і віри в свої сили.
День батька-2019 – привітання СМС
День тата
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Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
З Днем батька!
***
Жити в щасті лиш бажаю,
Буде хай здоровим дух.
Пам’ятай, для мене завжди
Ти найкращий в світі друг!
День батька в Україні-2019 – листівки
день батька
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають Трійцю. Як привітати зі світлим святом, читайте в нашому матеріалі.
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