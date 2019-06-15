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День батька-2019: як порадувати главу сімейства в день свята

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У неділю, 16 червня, в Україні відзначають День батька. Це свято стало офіційним в країні абсолютно недавно, з 18 травня 2019 року, але сьогодні до нього залучено досить багато уваги з боку суспільства.

У цей день прийнято дякувати батькам і чоловікам за те, що вони роблять для сім'ї та суспільства. Чоловікові теж необхідно відчувати турботу і увагу і це не ознака слабкості, а ознака любові. OBOZREVATEL пропонує читачам поради, які допоможуть порадувати главу сімейства і зробити день святковим і насиченим.

Можливо, через стереотипи і постійного нав'язування образу-героя, який ніколи не втомлюється і не плаче, на всьому пострадянському просторі більшу увагу до цих пір приділяють жінкам і матерям. Їх шкодують, дарують їм квіти, оточують неймовірною кількістю уваги і вислуховують довгі-довгі емоційні розмови.

День батька-2019: як порадувати главу сімейства в день свята

Рixabay

Чоловіки більше схильні мовчати і не показують справжніх тривог, охороняючи при цьому спокій сім'ї. Разюча несправедливість кружляє над чоловіками, яким іноді теж не вистачає турботи, ласки і розуміння від самих близьких і коханих – від дружини та дітей.

Мами, погодьтеся, саме ваш чоловік бігав за полуницею та оселедцем ночами, коли у вас були гастрономічні примхи під час вагітності, оберігав вас всі ці 9 місяців, облаштовував дитячу кімнату в очікуванні малюка і ще мільйон маленьких речей, які ми приймаємо іноді, як належне. Не варто заперечувати, саме на чоловікові лежить велика частина фінансової і соціальної відповідальності за сім'ю і коханих.

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Ваш чоловік цілодобово вислуховує скарги і сльози, вирішує величезну кількість завдань і при цьому оберігає сім'ю. Давайте здивуємо наших прекрасних чоловіків ы батьків. При цьому, подарунок не обов'язково повинен бути матеріальним, адже, дійсно, краще не можна купити за гроші. До того ж, якщо ви не маєте змоги зробити це у неділю, 16 червня – можете порадувати найдорожчих чоловіків у будь-який інший день.

Рixabay

Рixabay

1. Нехай це буде сюрпризом.

Не починайте привітання зі слів: "А ти знаєш який сьогодні день?". Адже, по-перше, ця фраза у сильної половини людства викликає негативні асоціації. Він почне перебирати в пам'яті всі ваші важливі дати. По-друге, тоді він буде очікувати від вас приємностей. Раз ви нагадали, значить знаєте про цей день і щось підготували.

2. Сніданок для чоловіка це запорука гарного настрою на весь день, а дуже-смачний сніданок це ознака турботи.

У виразі: "Ситий чоловік – щасливий чоловік", є частка жарту і величезна частина правди. Не секрет, що сніданок – це найкорисніший прийом їжі, який дає заряд бадьорості і енергії на весь майбутній день. Смачний і ситний сніданок – це завжди приємно і корисно.

Тому, поки ваш чоловік спить (не будіть його!) – приготуйте йому сніданок. Ще краще, якщо ви приготуєте йому сніданок разом з дітьми.

Представляємо також кілька порад, які допоможуть приготувати ідеальний корисний сніданок для голови сімейства.

Яйце зі шпинатом, сиром і кіноа на сніданок

Яйце зі шпинатом, сиром і кіноа на сніданок

Яйце зі шпинатом, сиром і кіноа

Складові:

  • Яйце – 1 шт.

  • Сир адигейський або моцарелла – 50 г

  • Шпинат – 100г

  • Кіноа – 50 г

  • Спеції – за смаком

Приготування:

Спочатку протушкувати шпинат протягом 2 хвилин в сотейнику. Потім розбийте туди яйце і швидко перемішуйте.

Через хвилину додайте тертий сир, перемішайте і вимикайте. Додайте спеції за смаком. Подавайте разом з відвареною кіноа (крупу кіноа готуйте, відповідно до інструкції на упаковці).

3. Не "вантажте" чоловіка проблемами і важкими розмовами.

Замість цього – слухайте його. Цей пункт дуже важливий. Постарайтеся не навантажувати чоловіка, спробуйте же не бути егоїсткою один день. Сьогодні він – не вирішення всіх проблем, а значить, чоловік не їде на ринок, не купує з вами одяг в ТЦ, не дзвонить вашій мамі і багато-багато таких важливих і потрібних справ, які він постійно виконує для сім'ї, її мікроклімату та іншого.

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Дайте йому відпочити. Спробуйте не дошкуляти з довгими розмовами і з'ясовуваннями відносин.

А що хотів би робити сьогодні ваш чоловік? Запитайте його. І не дивіться з докором, як, ми жінки вміємо. Може, він мріє пограти на PlayStation вже півроку або просто піти і випити крафтового пива. Грайте на приставці з дітьми разом або складіть йому компанію, запросивши в хороший паб.

Якщо він буде бачити в цьому підступ – просто скажіть: "Ти так втомлюєшся, так багато робиш для нас, і ми так рідко робимо те, що хочеш ти!". Така фраза розтопить серце будь-якого чоловіка.

4. Кролик на вечерю.

Ви вже приготували своєму чоловікові смачний сніданок, пограли в PlayStation або сходили туди, куди хотів він, загалом, провели день за чоловічим сценарієм. Він уже задоволений, щасливий, але у вас приготований в запасі ще один сюрприз.

Молочний кролик на вечерю

Молочний кролик на вечерю

Влаштуйте сімейну або романтичну вечерю. Якщо діти сьогодні з вами – влаштуйте сімейний майстер-клас з приготування смачного страви. Вечеря – це самий "душевний" прийом їжі за день, коли всі можуть зібратися разом, поговорити, разом приготувати його, а потім з'їсти.

Приготуйте кролика по дуже простому рецептом і ваш чоловік, і інші члени сім'ї будуть в захваті.

Молочний кролик

Складові:

  • Кролик – 1500 г

  • Грецький йогурт – 300 мл

  • Овочевий бульйон (з моркви, цибулі, лаврового листа і спецій) – 400 мл

  • Борошно 2-го сорту – 3 ст.л.

  • Цибулина – 2 шт.

  • Лимон – ½ шт.

  • Лавровий лист – 3 шт.

  • Кокосове масло – 2 ст. л.

  • Сіль і перець – за смаком

  • Сухий базилік – 1 ст. л.

  • Часник – 2-3 зубчики

Приготування:

Тушку кролика промити, обсушити, видалити плівки і розрізати на порційні шматочки. Посолити їх, поперчити і збризнути лимонним соком. Потім дрібно нарізати цибулю.

Обваляти м'ясо в борошні. Потім на розігріту сковороду додати кілька крапель кокосового масла і обсмажити шматочки з усіх боків протягом 2 хвилин.

Обсмажене м'ясо дістати і скласти в сотейник. Потім потрібно обсмажити цибулю до золотистого кольору 2-3 хвилини і теж перекласти в сотейник.

Залийте кролика теплим бульйоном, дайте закипіти, а потім зменшіть вогонь і тушкуйте на повільному вогні 50-60 хвилин.

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У процесі приготування кролика потрібно стежити, щоб не випарувалася рідина, і при необхідності долити ще води так, щоб соус покривав кролика.

Потім необхідно додати лавровий лист, йогурт і тушкувати на повільному вогні ще 10-15 хвилин.

Після цього додаємо подрібнений часник. Все перемішуємо, вимикаємо вогонь і залишаємо кролика настоятися 10 хвилин.

Ваш чоловік або батько (якщо ви вирішили зробити сюрприз своєму татові) напевно ще надовго запам'ятають цей прекрасний день і буде згадувати з теплом і посмішкою. Адже ви подарували йому найцінніше – ваше увагу і вашу любов.

Раніше OBOZREVATEL розповідав коротку історію свята День батька і як краще вітати своїх тат.

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