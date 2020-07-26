День Архангела Гавриїла: що можна і що не можна робити 26 липня

У неділю, 26 липня, православні віруяни відзначають Собор Архангела Гавриїла – одного з семи головних ангелів, який приніс Діві Марії благу звістку про народження Спасителя.

У народі свято відоме як Гаврило Літній, Архангел Гавриїл, Гаврилів день. Про традиції свята, його історію, прикмети і заборони розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

Архангел Гавриїл є одним з семи найвищих ангелів. В Писанні він згадується як Божий вісник, якого Господь посилає повідомити людям про спасіння роду людського, а за Біблією вважається ангелом-хранителем обраного народу.

Саме Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про народження Спасителя, також він з'явився священикові Захарії, передбачивши народження Іоанна Хрестителя, і святому Йосипу Обручнику уві сні, щоб відкрити таємницю Втілення Сина Божого від Пресвятої Богородиці, він попередив про задуми Ірода і повелів бігти до Єгипту з Немовлям і Дівою Марією.

Архангел Гавриїл. Ікона, XIV століття Pinterest

Також Гавриїл був посланий з Небес, коли Ісус Христос перед Своїми стражданнями молився в Гетсиманському саду з проханням зміцнити Його дух.

Від Архангела Гавриїла жінки-мироносиці почули благу звістку про Воскресіння Сина Божого.

На іконах Гавриїл часто зображений з квітучої райською гілкою або білою лілією. Також зустрічаються ікони зі сферичним дзеркалом у руці й зі свічкою – на знак того, що шляхи Божі до часу не бувають ясними, але осягаються шляхом вивчення слова Божого і слухняності голосу совісті; відповідно до християнської традиції, Гавриїл відкриває таємне знання Бога.

У Гаврилів день люди вирушали працювати в полі Pixabay

Традиції свята

У деяких регіонах у Гаврилів день урочисто жали перший сніп, який прийнято було берегти: вважалося, що він може творити чудеса. Цього дня всі намагалися працювати в полі, діти йшли збирати гриби і ягоди.

З давніх-давен Архангел Гавриїл вважався покровителем худоби, захисником від негоди.

На Гаврила Літнього казали: "Архангел Гавриїл на хлібне поле ступив. Золотому зерно відливає, зі святого неба добра сила злітає".

Народні прикмети на 26 липня

Суха погода в Гаврилів день – до гарної і сухої осені. Починаються сильні дощі – слід побоюватися загибелі врожаю.

Під час дощу чути качине крякання – до теплої погоди.

26 липня йде дощ – зима буде багатою на тріскучі морози.

Низько літають ластівки – до пізньої осені.

Граки збираються в зграї – до ранньої осені.

З давніх-давен Архангел Гавриїл вважався покровителем худоби, захисником від негоди uf.ru

Що не можна робити в День Архангела Гавриїла

На Гавриїла в деяких регіонах заборонялося працювати.

За прикметою, якщо протягом дня три рази спіткнетеся, переступаючи поріг, більше нікуди не виходьте з дому, це загрожує неприємностями.

Ще один забобон закликає не змітати рукою крихти зі столу, щоб не накликати на родину фінансові труднощі.

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