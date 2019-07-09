День апостолів Петра і Павла: дата, традиції та прикмети свята

У п'ятницю, 12 липня, церква вшановуватиме пам'ять святих апостолів Петра та Павла.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про свято, яке вважають одним із найважливіших у православному календарі, історію життя та діянь святих Петра і Павла, а також прикмети цього дня.

Коли та як відзначають День пам'яті Петра і Павла

День славних та всехвальних апостолів Петра і Павла – свято неперехідне, воно перебуває в числі і його завжди відзначають 12 липня. Саме цього дня заведено прославляти та вшановувати духовну твердість, силу віри та розуму, які уособлювали святі апостоли.

Днем пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла знаменується завершення Апостольського (Петрівського) посту. Початок же посту визначають за датою Великодня. Таким чином, він може мати різну тривалість. Так, найтриваліший Петрівський піст – шість тижнів, а найкоротший – тиждень та один день.

Всехвальні апостоли Петро і Павло

Ким були Петро та Павло

Апостол Петро народився у родині рибалки, він був братом Андрія Первозванного. Від народження його звали Симоном. Петро, як і його батько, займався риболовлею. Саме під час цього заняття він зустрівся із Христом, який покликав іти із ним.

У Євангелії є оповіді про те, що Ісус зцілив усю родину тоді ще Симона, а згодом нарік його Петром. Це ім'я у перекладі означає "скеля". Тоді ж Христос сказав, що на цій "скелі" збудує Церкву, яку не зможуть здолати ворота пекла.

Утім відомо, що Петро тричі зрікся Христа, після чого щиро каявся. Він отримав прощення і став знову навертати людей у віру та зцілювати хворих. Петро був першим, хто сприяв розповсюдженню віри та утвердженню церкви Христової. Помер Петро мученицькою смертю – його розіп'яли на хресті догори ногами.

Апостол Павло, як і Петро, від народження мав інше ім'я. До хрещення його звали Савлом. Павло пишався своєю вченістю й належав до категорії ревних гонителів тодішніх християн.

На відміну від Петра, Павло не бачив Ісуса за його земного життя, хіба що у видінні, яке йому трапилося. Христос зійшов до Павла вже після воскресіння.

Павло був освіченим і начитаним, що давало йому можливість навертати все більше людей у віру Господню. Як і апостол Петро, Павло помер мученицькою смертю – його обезголовили.

У Біблії не згадані факти того, що Петро та Павло за життя були знайомі. Проте смерть обидва апостоли прийняли саме 12 липня, але, імовірно, з різницею у рік.

Народні прикмети у День Петра і Павла

За народними віруваннями, саме на свято Петра та Павла перестають кувати зозулі. Якщо ж вони не подавали голосу ще за тиждень до свята, то це означало, що зима настане раніше, ніж зазвичай. Якщо ж після свята вони продовжували кувати, то це означало пізній прихід зими.

Варто зазначити, що погода на Петра була орієнтиром на Різдво. Так, якщо 12 липня буде спекотно, то 7 січня слід чекати міцного морозу.

Зниження температури повітря цього дня символізувало "голодний рік". А ось спека навпаки – гарний врожай восени.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв про детальний прогноз погоди на липень 2019 року. Так, варто очікувати опадів різного ступеня інтенсивності на всій території країни.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!