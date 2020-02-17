День ангела Юрія: найкращі листівки і привітання з іменинами

Православні віряни 17 лютого вшановують пам'ять святого благовірного князя Георгія (Юрія) Всеволодовича, засновника Нижнього Новгорода.

Крім того, цього дня всі, хто має ім'я Юрій, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Юрі з іменинами.

День ангела Юрія

День ангела Юрія: вірші

Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,

Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,

А якщо у Вас є трохи часу та бажання,

То можемо прочитати Вам побажання.

Успіхів на роботі і в сімейному житті,

Дружина і діти щоб не були сумні,

У всьому знайдіть гумор та позитив,

Тоді для Вас світліше стане цей світ.

***

День ангела Юрія

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

День ангела Юрія

Тихий, скромний, добрий малий,

Педантичний унікал,

Домосід, рибак бувалий,

І лиш трішки екстремал.

Шануєш сім'ю, її закони,

Влада дружини, порив ідей,

Всім зрозумілі канони,

Любиш бути серед людей.

Юрій, по суті – господар,

Справ домашніх – спец,

Нікуди не зникаємо,

Кращий у світі ти татусь!

З Днем ангела Юрія: привітання в прозі

– Юрочко, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися в своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди кохати і бути коханим, сподіватися на краще і успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.

– Вітаю, Юро. Бажаю високо літати і завжди досягати поставлених цілей. Будь щасливим, Юрію, коханим і шанованим, впевненим у своїх силах і невтомним у пошуках своєї мрії. А щоб все у тебе вийшло, бажаю здоров'я, міцних сил, відваги серця й удачі.

З Днем ангела Юрія

– Дорогий Юрію, будь успішним у всьому, ніколи не сумуй і кожен раз знаходь саме те, що буде доставляти тобі тільки задоволення. Вітаю, Юро, і щиро бажаю здоров'я, удачі, любові, достатку і впевненості!

– Чудовий хлопець Юро, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітних бажань, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.

День ангела Юрія: листівки

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія

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