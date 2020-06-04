День ангела Софії 4 червня: смс, картинки, привітання у віршах і прозі

У четвер, 4 червня, вшановують пам'ять мучениці Софії Лікарки, яка прийняла смерть за тверде сповідання християнської віри.

Цього дня власниць імені Софія вітають з Днем ангела. OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео, смс, привітання з іменинами у віршах і прозі.

З Днем ангела Софії

День ангела Софії: привітання у віршах і смс

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

День ангела Софії otkritkiok.ru

В день именин я поздравления шлю Софии,

Пусть радостью твои глаза горят,

Пускай хранят тебя незримо все святые,

Пускай от злой беды, от сплетен оградят.

Пусть наградит тебя судьба большой любовью,

Пусть юность вечная в твоей душе живет,

Пусть все мечты твои свершатся, безусловно,

Пускай счастливым будет каждый поворот.

***

Листівка з Днем ангела maximum.fm

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

Привітання з Днем ангела Софії otkritkiok.ru

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Іменини Софії 2020 otkritkiok.ru

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чем.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днем.

***

Картинки з Днем ангела Софії otkritkiok.ru

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

З Днем ангела Софії: проза

Софіє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, краси й доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров'я, відданих друзів та успіху у всіх запланованих справах!

***

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

***

Гіфка з Днем ангела Софії otkritkiok.ru

Вітаю тебе, мила Софіє, з іменинами та від душі бажаю жити з натхненням в душі і щирою любов'ю в серці, успішно йти життям назустріч своєму щастю і коханню, відкривати для себе нові перспективи та дарувати радість близьким людям.

***

Милая София, пусть в твоей жизни присутствует магия. Пусть снятся только волшебные сны, мир будет сказочно красив и приветлив. Пусть твои светлые дни будут необычайно хороши, околдовывай всех одним только взглядом своих прелестных глаз и всегда верь в чудеса.

Картинки до Дня ангела Софії

День ангела Софії: вірші otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Софії otkritkiok.ru

Листівка з іменинами Софії otkritkiok.ru

День ангела Софії 2020 otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Софії maximum.fm

Іменини Софії: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня відзначається народне свято Семик, або Зелені святки: небезпечні прикмети.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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