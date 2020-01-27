День ангела Олени: як душевно привітати зі святом

28 січня православна церква вшановує пам'ять святої Олени, рівноапостольної цариці, доньки апостола Алфея.

Також сьогодні з Днем ангела вітають усіх Олен. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Оленам з іменинами.

День ангела Олени

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З Днем ангела Олени: привітання у віршах

Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

День ангела Олени

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

З Днем ангела Олени

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

День ангела Олени

Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде хай надія!

День ангела Олени: привітання в прозі

День ангела Олени

– Олено, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії і повного заспокоєння. Щоб була щаслива, красива, прониклива, добра, оточена турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!

– Оленочко, дорога, вітаю тебе з днем янгола. Нехай доля твоя виявиться щасливою і благополучною, нехай стежинка життя стелиться м'яко і легко, нехай Бог пошле тобі світле благо і удачу, нехай душа твоя сміється і ніколи не плаче.

– Олено, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі благополуччя і успіху. Хороших друзів і прекрасних знайомих. Красивого кохання, взаємних почуттів, широких поглядів і великих досягнень!

З Днем ангела Олени: листівки

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

З Днем янгола Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

З Днем янгола Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

З Днем ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

З Днем ангела Олени

День ангела Олени

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