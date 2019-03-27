День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

27 березня відзначають День ангела Михайла. Це ім'я походить від давньоєврейського імені Мікаель. Відомі й інші форми імені: в Англії - Майкл, в арабських країнах - Микаил, в Німеччині - Міхель, в Іспанії - Мігель, у Франції - Мішель.
OBOZREVATEL з'ясував значення імені, а також підібрав привітання та листівки зі святом.
Що означає ім'я Михайло
Чоловік з ім'ям Михайло має сильну енергетику. Він наділений найкращими людськими якостями, такими як цілеспрямованість, активною життєвою позицією, чуйністю і добротою. Михайло має багато друзів, але по-справжньому близьких людей у нього лічені одиниці. Це пов'язано, перш за все, з тим, що в дружбі він зациклений на самому собі, він не вміє чимось жертвувати і чомусь відмовлятися заради інших.
Поздоровлення Михайлу з Днем ангела в віршах
Душею чистою всіх ти схопив,
Святий архангел, мудрий Михайло.
Дай Бог тобі щасливих багато років,
Щоб жив в гармонії, обходила тебе біда.
Та не покинуть серце довгі роки
Любов, надія, віра, доброта.
Ми щиро тобі бажаємо, Михайло,
Для справ серйозних знову набратися сил.
Знайти в собі всі приховані таланти
Свою долю щоб з радістю вершив.
Друзів надійних щоб ти знайшов
І щоб життя сад твій ріс і цвів.
Побільше позитивних емоцій
Будь мужнім немов дикий звір
Привітання з Днем ангела Михайла в прозі
Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій, і тепле світло зігріють ваші душі. Нехай не бідує кишеня, нехай серця будуть багаті любов'ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!
Вітальні листівки
Смс-привітання
Мишкові в свято я бажаю,
Що днем ангела зветься, -
Ти живи, перешкод не знаючи,
І удача посміхнеться.
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