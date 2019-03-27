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День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

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27 березня відзначають День ангела Михайла. Це ім'я походить від давньоєврейського імені Мікаель. Відомі й інші форми імені: в Англії - Майкл, в арабських країнах - Микаил, в Німеччині - Міхель, в Іспанії - Мігель, у Франції - Мішель.

OBOZREVATEL з'ясував значення імені, а також підібрав привітання та листівки зі святом.

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

Що означає ім'я Михайло

Чоловік з ім'ям Михайло має сильну енергетику. Він наділений найкращими людськими якостями, такими як цілеспрямованість, активною життєвою позицією, чуйністю і добротою. Михайло має багато друзів, але по-справжньому близьких людей у нього лічені одиниці. Це пов'язано, перш за все, з тим, що в дружбі він зациклений на самому собі, він не вміє чимось жертвувати і чомусь відмовлятися заради інших.

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

Поздоровлення Михайлу з Днем ангела в віршах

Душею чистою всіх ти схопив,

Святий архангел, мудрий Михайло.

Дай Бог тобі щасливих багато років,

Щоб жив в гармонії, обходила тебе біда.

Та не покинуть серце довгі роки

Любов, надія, віра, доброта.

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

Ми щиро тобі бажаємо, Михайло,

Для справ серйозних знову набратися сил.

Знайти в собі всі приховані таланти

Свою долю щоб з радістю вершив.

Друзів надійних щоб ти знайшов

І щоб життя сад твій ріс і цвів.

Побільше позитивних емоцій

Будь мужнім немов дикий звір

Привітання з Днем ангела Михайла в прозі

Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій, і тепле світло зігріють ваші душі. Нехай не бідує кишеня, нехай серця будуть багаті любов'ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

Вітальні листівки

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

Смс-привітання

Мишкові в свято я бажаю,

Що днем ангела зветься, -

Ти живи, перешкод не знаючи,

І удача посміхнеться.

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

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