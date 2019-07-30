День ангела Марини: найкращі привітання та листівки

30 липня святкується день ангела Марини. Це ім'я походить від латинського слова "маринус", що означає "морська".

Дівчата з таким ім'ям мають завищену самооцінку. Також вони не уявляють життя без компліментів і похвали. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Марину з днем ангела.

Фото: sovet.kidstaff.com.ua

День ангела Марини — привітання у віршах

Фото: pozdravitel.ru

Мариночко, ти так прекрасна,

Будь найщасливіша на Землі!

Посмішка нехай сяє ясно,

Всіх благ бажаю я тобі!

Нехай твоя чарівність

Лиш наповал вбиває всіх!

Нехай здійсняться всі бажання

І завжди чекає успіх!

* * *

Будь веселою, позитивною,

Кайф від життя отримуй,

Привітання, Марина,

У чудове свято приймай.

Ніколи не засмучуйся

І, сміючись, йди вперед,

Буде в житті багато щастя,

У всіх планах пощастить!

* * *

Хочу привітати я тебе, Марина,

І побажати в долі удачі і добра.

Щоб чаша життя не наполовину,

А до країв завжди була повна.

Щоб якщо жити — то весело і бурхливо,

Якщо любити — то тільки назавжди.

І навіть якщо буде в житті важко,

Щоб ти зуміла все перемогти.

День ангела Марини — привітання в прозі

Фото: www.unian.ua

Марина, вітаю зі святом! Бажаю приголомшливого настрою, легкості в справах, досягнення цілей і прекрасних перспектив. Будь завжди надзвичайно красива, кохана і повністю незалежна. Успіхів, нових враження і великого щастя!

* * *

Мариночко, сьогодні тільки для тебе всі добрі побажання і приємні компліменти, сьогодні тільки ти — королева балу і героїня чудового свята. Вітаю тебе з іменинами!

День ангела Марини — СМС

Фото: glavred.info

Моя прекрасна Марина,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди гідною залишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай кохання прекрасним буде,

Нехай тебе ніхто не судить!

Листівки

Фото: istivki.olkol.com

Фото: arh-angel.ru

Фото: ua.gifygift.com

Фото: listivki.ru

Фото: narodna-pravda.ua

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