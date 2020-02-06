День ангела Ксенії: як гарно привітати з іменинами

6 лютого православні християни вшановують пам'ять двох святих на ім'я Ксенія: преподобної Ксенії Міласької, що жила в 5-му столітті в Римі, і блаженної Ксенії Петербурзької, яка жила в 18-19 століттях у Росії.
Також 6 лютого з Днем ангела вітають усіх Ксюш та Оксан. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Ксеніям з іменинами.
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії: привітання у віршах
Сьогодні Ксеня лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
З Днем ангела Ксенії
Знов на землю, біло вбрану,
Сніг легенький пролітає,
Це в мороз зима Оксану
З іменинами вітає!
Та відому мудрість здавна
Говорили добрі люди,
Що яка в цей день Оксана,
То й весна такою буде!
Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!
Приготуй усмішку ясну!
Подаруй в зимову стужу
Запашну весну прекрасну!
***
День ангела Ксенії
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
З Днем ангела Ксенії
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
То шанувальники годинами будуть слухати.
День ангела Ксенії: привітання в прозі
День ангела Ксенії
– Дорога Ксенія, вітаю тебе і хочу побажати завжди тримати в руках ключ від щастя, зберігати в серці таємницю любові, берегти в душі радість і в будь-якій ситуації зберігати спокій. Мила, нехай на небі ніколи не згаснуть зірки твоєї удачі, нехай кожен день на тебе проливаються яскраві промені добра.
– Чудова, мила, добра Ксюша, нехай тобі завжди щастить у житті з людьми, обставинами і місцями. Нехай життєві дні будуть виблискувати всіма кольорами веселки, на душі буде затишно і тепло, а в домі будуть благополуччя, любов, надія і достаток!
З Днем ангела Ксенії
– Оксаночко-серденько, цього дня ми хочемо побажати тобі здоров'я і щастя. Нехай все загадане колись здійсниться найближчим часом. Нехай доля підготує тобі довгу дорогу життя, повного пригод і несподіванок. Нехай на цій дорозі у тебе не зустрінеться перешкод, а всі сюрпризи будуть приємними.
З Днем ангела Ксенії: листівки
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
З Днем ангела Ксенії
День ангела Ксенії
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