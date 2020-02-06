День ангела Ксенії: як гарно привітати з іменинами

6 лютого православні християни вшановують пам'ять двох святих на ім'я Ксенія: преподобної Ксенії Міласької, що жила в 5-му столітті в Римі, і блаженної Ксенії Петербурзької, яка жила в 18-19 століттях у Росії.

Також 6 лютого з Днем ангела вітають усіх Ксюш та Оксан. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Ксеніям з іменинами.

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії: привітання у віршах

Сьогодні Ксеня лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

З Днем ангела Ксенії

Знов на землю, біло вбрану,

Сніг легенький пролітає,

Це в мороз зима Оксану

З іменинами вітає!

Та відому мудрість здавна

Говорили добрі люди,

Що яка в цей день Оксана,

То й весна такою буде!

Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!

Приготуй усмішку ясну!

Подаруй в зимову стужу

Запашну весну прекрасну!

***

День ангела Ксенії

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

З Днем ангела Ксенії

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

То шанувальники годинами будуть слухати.

День ангела Ксенії: привітання в прозі

День ангела Ксенії

– Дорога Ксенія, вітаю тебе і хочу побажати завжди тримати в руках ключ від щастя, зберігати в серці таємницю любові, берегти в душі радість і в будь-якій ситуації зберігати спокій. Мила, нехай на небі ніколи не згаснуть зірки твоєї удачі, нехай кожен день на тебе проливаються яскраві промені добра.

– Чудова, мила, добра Ксюша, нехай тобі завжди щастить у житті з людьми, обставинами і місцями. Нехай життєві дні будуть виблискувати всіма кольорами веселки, на душі буде затишно і тепло, а в домі будуть благополуччя, любов, надія і достаток!

З Днем ангела Ксенії

– Оксаночко-серденько, цього дня ми хочемо побажати тобі здоров'я і щастя. Нехай все загадане колись здійсниться найближчим часом. Нехай доля підготує тобі довгу дорогу життя, повного пригод і несподіванок. Нехай на цій дорозі у тебе не зустрінеться перешкод, а всі сюрпризи будуть приємними.

З Днем ангела Ксенії: листівки

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

День ангела Ксенії

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