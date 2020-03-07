День ангела Ірини: гарні вірші, листівки, відео з привітаннями

За православним календарем 7 березня відзначається День ангела Ірини.

Так, всіх дівчат і жінок на ім'я Іра можна вітати з іменинами. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями Ірині.

День ангела Ірини facedobra.com

День ангела Ірини: гарні вірші

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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День ангела Ірини: привітання maximum.fm

День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

День ангела Ірини: гарні картинки

День ангела Ірини: привітання otkritkiok.ru

День ангела Ірини: привітання ggexp.ru

День ангела Ірини: привітання pinterest.com

День ангела Ірини: привітання stage.gifygift.com

День ангела Ірини: привітання maximum.fm

Іменини Ірини: відео з привітаннями

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.

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