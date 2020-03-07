День ангела Ірини: гарні вірші, листівки, відео з привітаннями

За православним календарем 7 березня відзначається День ангела Ірини.
Так, всіх дівчат і жінок на ім'я Іра можна вітати з іменинами. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями Ірині.
День ангела Ірини
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День ангела Ірини: гарні вірші
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
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День ангела Ірини: привітання
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День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
День ангела Ірини: гарні картинки
День ангела Ірини: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Ірини: привітання
ggexp.ru
День ангела Ірини: привітання
pinterest.com
День ангела Ірини: привітання
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День ангела Ірини: привітання
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Іменини Ірини: відео з привітаннями
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.
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