День ангела Іллі: кращі привітання та листівки зі святом

2 серпня святкується День ангела Іллі на честь церковного дня пам'яті пророка Іллі. Це ім'я в перекладі зі староєврейської означає "мій Бог".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями з іменинами у віршах і прозі, а також із листівками.

День ангела Іллі – привітання у віршах

Ільїн день - поздоровлення

Люблять друзі всі тебе,

Ти не сумнівайся

І завжди таким, Ілля,

Класним залишайся.

Щоб удача невідступно

На руках носила,

І на всі твої ідеї

Вистачало сили.

У коханні нехай буде

Все завжди в ажурі.

І здоровий дух прибуде

В серці і фігурі.

***

Сьогодні привітання

Одержує Ілля,

Хай буде довгим, радісним,

Завжди ​​ твоє життя.

Ілля – ім'я величне

З народження дано,

Божественний початок

В собі несе воно.

Бажаю тобі сили

І в тілі, і в душі,

І щоб перемагати

Завжди вперед біжи!

День ангела Іллі – привітання в прозі

Ілля, вітаю тебе з днем ангела! Хочу побажати благополучного і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, великого оптимізму і гордості душі.

***

Вітаю з іменинами, Ілля! Бажаю життя солодкого і смачного, як стигла груша, бажаю удачі, любові й веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість в твоїй душі щирою і безмежною.

День ангела Іллі – СМС-привітання

В День Ангела, Ілля, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

День ангела Іллі – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, якими будуть магнітні бурі в серпні. Так, за даними метеорологів, в цілому, місяць буде спокійним у плані активності Сонця, за винятком деяких дат.

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