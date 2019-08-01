День ангела Іллі: кращі привітання та листівки зі святом

2 серпня святкується День ангела Іллі на честь церковного дня пам'яті пророка Іллі. Це ім'я в перекладі зі староєврейської означає "мій Бог".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями з іменинами у віршах і прозі, а також із листівками.
День ангела Іллі – привітання у віршах
Ільїн день - поздоровлення
Люблять друзі всі тебе,
Ти не сумнівайся
І завжди таким, Ілля,
Класним залишайся.
Щоб удача невідступно
На руках носила,
І на всі твої ідеї
Вистачало сили.
У коханні нехай буде
Все завжди в ажурі.
І здоровий дух прибуде
В серці і фігурі.
***
Сьогодні привітання
Одержує Ілля,
Хай буде довгим, радісним,
Завжди твоє життя.
Ілля – ім'я величне
З народження дано,
Божественний початок
В собі несе воно.
Бажаю тобі сили
І в тілі, і в душі,
І щоб перемагати
Завжди вперед біжи!
День ангела Іллі – привітання в прозі
Ілля, вітаю тебе з днем ангела! Хочу побажати благополучного і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, великого оптимізму і гордості душі.
***
Вітаю з іменинами, Ілля! Бажаю життя солодкого і смачного, як стигла груша, бажаю удачі, любові й веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість в твоїй душі щирою і безмежною.
День ангела Іллі – СМС-привітання
В День Ангела, Ілля, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
День ангела Іллі – листівки
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