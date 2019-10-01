День ангела Ігоря: кращі привітання та листівки

2 жовтня святкується день ангела Ігоря. Це ім'я означає "той, кого оберігає Фрейр".
Дане ім'я серед наших предків вживалося знаттю. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як привітати Ігоря з днем ангела у віршах або прозі.
День ангела Ігоря – привітання у віршах
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому тебе допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мав,
І усім допомагав,
Був здоровим, багатів,
І з роками молодів.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди був щасливим!
* * *
Ігор, хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
* * *
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Ігоря сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
День ангела Ігоря – привітання в прозі
Як хочеться тебе сьогодні привітати з цим чудовим святом, днем твоїх іменин, Ігоре! Нехай удача супроводжує на нелегкому життєвому шляху, а до твого будинку приходять тільки любов, дружба й щастя. Нехай небесний охоронець вкриє крилом від усіх негараздів та неприємностей, а його молитва буде почутою на небесах. З Днем ангела!
* * *
З Днем Ангела, дорогий Ігоре! Нехай небесний охоронець стане надійним і вірним супутником, який завжди підтримає та допоможе.
* * *
Дорогий Ігоре, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу світлої удачі у твоїх справах, блискучих успіхів та добрих починань, благородних вчинків, щирості душі та вірного кохання, бравих перемог, гарного настрою та відмінного здоров'я.
День ангела Ігоря – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День учителя. Історію та традиції свята можна дізнатися в нашому матеріалі.
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