День ангела Ігоря: кращі привітання та листівки

2 жовтня святкується день ангела Ігоря. Це ім'я означає "той, кого оберігає Фрейр".

Дане ім'я серед наших предків вживалося знаттю. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як привітати Ігоря з днем ангела у віршах або прозі.

День ангела Ігоря – привітання у віршах

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому тебе допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мав,

І усім допомагав,

Був здоровим, багатів,

І з роками молодів.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди був щасливим!

* * *

Ігор, хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

* * *

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Ігоря сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

День ангела Ігоря – привітання в прозі

Як хочеться тебе сьогодні привітати з цим чудовим святом, днем твоїх іменин, Ігоре! Нехай удача супроводжує на нелегкому життєвому шляху, а до твого будинку приходять тільки любов, дружба й щастя. Нехай небесний охоронець вкриє крилом від усіх негараздів та неприємностей, а його молитва буде почутою на небесах. З Днем ангела!

* * *

З Днем Ангела, дорогий Ігоре! Нехай небесний охоронець стане надійним і вірним супутником, який завжди підтримає та допоможе.

* * *

Дорогий Ігоре, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу світлої удачі у твоїх справах, блискучих успіхів та добрих починань, благородних вчинків, щирості душі та вірного кохання, бравих перемог, гарного настрою та відмінного здоров'я.

День ангела Ігоря – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День учителя. Історію та традиції свята можна дізнатися в нашому матеріалі.

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