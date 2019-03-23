День ангела Галини: кращі привітання та листівки

Православні 23 березня відзначають День мучениці Галини Коринфської, на честь якої на цю дату призначено іменини власниць цього імені.

OBOZREVATEL з'ясував історію і значення імені, а також підібрав привітання та листівки зі святом.

Хто така свята мучениця Галина Коринфська

Галина народилася в Коринфі на початку III століття. Вона зустріла праведного старця Кодрата, який звернув її до віри в Христа. Надалі всі його учнів почали переслідувати та мучити.

Ікона "Галина Коринфская"

Ніхто з учнів Кодрата так і не зрікся віри. А Галину викинули в море поруч з Коринфською затокою, але вона не потонула і пішла по воді, співаючи духовні гімни. Мучителі наздогнали, повісили камінь на шию таі втопили.

Значення імені

Ім'я Галина в перекладі з грецької мови означає "тиха", "спокійна", "морська гладь". В Італії "gallina" означає "курка або курча". Короткі форми Гала та Ліна є самостійними іменами.

Привітання та листівки

Вітання для знайомих і подруг

Галя, Галочка, Галинка,

Ти сьогодні як картинка.

І не тільки у цей день,

А завжди, що не вдягни!

Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

Вітання для начальниці або старшої родички

Від душі ми Вас всі вітаємо

Дорога, рідна Галина.

Цінуємо, любимо Вас ми і знаємо,

Що для нас усіх ви неповторні.

Підтримати та допомогти Ви готові,

Серце нам добротою зігріваючи.

Будьте щасливі Ви і здорові

Вітаємо ми Вас, обіймаючи!

Смс-привітання

Галина, будь завжди щасливою,

Неси усім світло, добро, тепло,

Бажаємо бути завжди коханою

І нехай все буде добре.

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання з Днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

Вітання для коханої

Галина, лагідна моя,

Тебе люблю все більше я

За цю радість тиші,

За дивовижні сни,

Почуття спокою

Пов'язано з тобою.

Я, з вдячністю долі,

Бажаю радості тобі.

День ангела листівка

У прозі

Мила Галина, вітаю тебе. Бажаю романтики і ніжності, щастя і радості, краси і успіху. Нехай цей день подарує багато теплих слів і добрих посмішок. Нехай з тобою буде удача і достаток!

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