День ангела Галини: кращі привітання та листівки

Православні 23 березня відзначають День мучениці Галини Коринфської, на честь якої на цю дату призначено іменини власниць цього імені.
OBOZREVATEL з'ясував історію і значення імені, а також підібрав привітання та листівки зі святом.
Хто така свята мучениця Галина Коринфська
Галина народилася в Коринфі на початку III століття. Вона зустріла праведного старця Кодрата, який звернув її до віри в Христа. Надалі всі його учнів почали переслідувати та мучити.
Ікона "Галина Коринфская"
Ніхто з учнів Кодрата так і не зрікся віри. А Галину викинули в море поруч з Коринфською затокою, але вона не потонула і пішла по воді, співаючи духовні гімни. Мучителі наздогнали, повісили камінь на шию таі втопили.
Значення імені
Ім'я Галина в перекладі з грецької мови означає "тиха", "спокійна", "морська гладь". В Італії "gallina" означає "курка або курча". Короткі форми Гала та Ліна є самостійними іменами.
Привітання та листівки
Вітання для знайомих і подруг
Галя, Галочка, Галинка,
Ти сьогодні як картинка.
І не тільки у цей день,
А завжди, що не вдягни!
Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.
Вітання для начальниці або старшої родички
Від душі ми Вас всі вітаємо
Дорога, рідна Галина.
Цінуємо, любимо Вас ми і знаємо,
Що для нас усіх ви неповторні.
Підтримати та допомогти Ви готові,
Серце нам добротою зігріваючи.
Будьте щасливі Ви і здорові
Вітаємо ми Вас, обіймаючи!
Смс-привітання
Галина, будь завжди щасливою,
Неси усім світло, добро, тепло,
Бажаємо бути завжди коханою
І нехай все буде добре.
Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
Вітання для коханої
Галина, лагідна моя,
Тебе люблю все більше я
За цю радість тиші,
За дивовижні сни,
Почуття спокою
Пов'язано з тобою.
Я, з вдячністю долі,
Бажаю радості тобі.
День ангела
листівка
У прозі
Мила Галина, вітаю тебе. Бажаю романтики і ніжності, щастя і радості, краси і успіху. Нехай цей день подарує багато теплих слів і добрих посмішок. Нехай з тобою буде удача і достаток!
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