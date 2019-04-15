День ангела Єгора: кращі привітання з іменинами

У понеділок, 15 квітня, відзначають День ангела Єгора. Це ім'я є фонетичним варіантом від Георгій, що, в свою чергу, утворилося від грецького Георгіос (хлібороб).
Аналог імені Єгор вельми поширений у багатьох країнах: Англія – George, Болгарія – Георгі, Німеччина – Georg, Іспанія – Jorge, Франція – Georges, Польща – Jerzy, Угорщина – György, Італія – Giorgio. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
Привітання з Днем ангела у віршах
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Єгора іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
* * *
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Єгор, ти вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання в прозі
Дорогий Єгор, від щирого серця тебе вітаю. Нехай тобі завжди щастить, хай виходить все і завжди, нехай ніколи не згасає інтерес до роботи і оптимізм в твоїй душі. Бажаю тобі, дорогий Єгор, завжди залишатися переможцем у житті, постійно знаходити для себе цікаве захоплення і заняття, ніколи не залишатися в тіні успіху і доброї слави.
* * *
Єгор, сьогодні я хочу тебе привітати і від душі побажати завжди примножувати свою удачу і ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах. А ще, Єгор, бажаю тобі великих подорожей країнами твоєї мрії, бажаю крутих поворотів у напрямку щастя.
СМС-привітання
Єгор, мій милий і рідний, поспішаю тебе привітати, і слід від смс хороший в душі твоєї залишити. З іменинами, виконання всіх бажань!
* * *
Нехай твій ангел-хранитель стане самим надійним і вірним супутником і помічником в твоєму житті. З іменинами, милий Єгор!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня відзначається кілька міжнародних свят, а також пам'ятних дат, серед яких Міжнародний день культури.
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