День ангела Єгора: кращі привітання з іменинами

У понеділок, 15 квітня, відзначають День ангела Єгора. Це ім'я є фонетичним варіантом від Георгій, що, в свою чергу, утворилося від грецького Георгіос (хлібороб).

Аналог імені Єгор вельми поширений у багатьох країнах: Англія – George, Болгарія – Георгі, Німеччина – Georg, Іспанія – Jorge, Франція – Georges, Польща – Jerzy, Угорщина – György, Італія – Giorgio. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

Привітання з Днем ангела у віршах

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Єгора іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

* * *

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Єгор, ти вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання в прозі

Дорогий Єгор, від щирого серця тебе вітаю. Нехай тобі завжди щастить, хай виходить все і завжди, нехай ніколи не згасає інтерес до роботи і оптимізм в твоїй душі. Бажаю тобі, дорогий Єгор, завжди залишатися переможцем у житті, постійно знаходити для себе цікаве захоплення і заняття, ніколи не залишатися в тіні успіху і доброї слави.

* * *

Єгор, сьогодні я хочу тебе привітати і від душі побажати завжди примножувати свою удачу і ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах. А ще, Єгор, бажаю тобі великих подорожей країнами твоєї мрії, бажаю крутих поворотів у напрямку щастя.

СМС-привітання

Єгор, мій милий і рідний, поспішаю тебе привітати, і слід від смс хороший в душі твоєї залишити. З іменинами, виконання всіх бажань!

* * *

Нехай твій ангел-хранитель стане самим надійним і вірним супутником і помічником в твоєму житті. З іменинами, милий Єгор!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня відзначається кілька міжнародних свят, а також пам'ятних дат, серед яких Міжнародний день культури.

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