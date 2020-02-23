День ангела Анни: гарні привітання в картинках і відео

Православна церква 23 лютого вшановує пам'ять святого благовірної княгині Анни Новгородської, дружини великого князя київського Ярослава Мудрого. Свята Анна є небесною покровителькою Великого Новгорода.

Також 23 лютого всі, хто має ім'я Анна, відзначають свій День ангела. До іменин Ані OBOZREVATEL публікує найкращі привітання, листівки та відео.

Свята благовірна княгиня Анна Новгородська 3rm.info

З Днем ангела Анни: відео

День ангела Анни: листівки

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

З Днем ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

З Днем ангела Анни

іменини Анни

День ангела Анни

З Днем ангела Анни

іменини Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

З Днем ангела Анни

іменини Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

З Днем ангела Анни

День ангела Анни

іменини Анни

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