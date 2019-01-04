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День ангела Анастасії: як оригінально привітати

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Православні всього світу вшановують пам'ять святої Анастасії Узорішительниці 4 січня.

OBOZREVATEL пропонує варіанти привітань з іменинами для всіх дівчаток на ім'я Настя.

Листівка

Листівка

glavred.info

Від щирого серця вітаю тебе, мила Настюша. Побажати тобі хочу великих і маленьких чудес, солодких бажань і заповітних мрій, бажаю казкової любові, щирого щастя і безсумнівної удачі.

Листівка

Листівка

glavred.info

Тебе, Настюша, вітаю,

День іменин твоїх настав,

І тільки кращого бажаю,

Будь, Настя, вище всіх похвал!

Гідною, розумною, симпатичною

Ти залишайся назавжди,

А також дівчиною пристойною,

Щоб радувалась завжди!

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Листівка

Листівка

podrobnosti.ua

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Листівка

Листівка

fresh-cards.ru

Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброї дорогою, хай свята угодниця вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.

Листівка

Листівка

bestgif.su

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Листівка

Листівка

Youtube

У День святої Анастасії бажаємо всім прекрасним дамам більше посмішок, мрій, поцілунків, любовних побачень і успіху в будь-яких починаннях. Нехай романтика присутня у всіх сферах вашого життя, а шанувальники і вірні друзі дарують гарний настрій!

Раніше OBOZREVATEL писав про традиції та обряди на свято Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

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Тема
Вітаємо
Місце
Україна
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