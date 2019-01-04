День ангела Анастасії: як оригінально привітати

Православні всього світу вшановують пам'ять святої Анастасії Узорішительниці 4 січня.
OBOZREVATEL пропонує варіанти привітань з іменинами для всіх дівчаток на ім'я Настя.
Листівка
glavred.info
Від щирого серця вітаю тебе, мила Настюша. Побажати тобі хочу великих і маленьких чудес, солодких бажань і заповітних мрій, бажаю казкової любові, щирого щастя і безсумнівної удачі.
Листівка
glavred.info
Тебе, Настюша, вітаю,
День іменин твоїх настав,
І тільки кращого бажаю,
Будь, Настя, вище всіх похвал!
Гідною, розумною, симпатичною
Ти залишайся назавжди,
А також дівчиною пристойною,
Щоб радувалась завжди!
Листівка
podrobnosti.ua
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Листівка
fresh-cards.ru
Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброї дорогою, хай свята угодниця вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.
Листівка
bestgif.su
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Листівка
Youtube
У День святої Анастасії бажаємо всім прекрасним дамам більше посмішок, мрій, поцілунків, любовних побачень і успіху в будь-яких починаннях. Нехай романтика присутня у всіх сферах вашого життя, а шанувальники і вірні друзі дарують гарний настрій!
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