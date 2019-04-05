День ангела Анастасії та Сергія: кращі привітання та листівки

5 квітня відзначають День ангела Анастасії та Сергія. Анастасія з давньогрецької означає "воскресіння", Сергій походить від римського родового імені Sergius і в перекладі з латинської мови означає "знатний".

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі значенням цих імен, а також з привітаннями та листівками іменинників. Сергій дуже енергійний, активний, відповідальний і господарський. Носії цього імені можуть бути ревнивими, а в сімейному житті – люблячими і ніжними. Анастасія – добра і турботлива. Жінку з таким ім'ям люблять знайомі за її світлість і відкритість світу.

Привітання Анастасії в віршах

Настя, з Днем ангела тебе!

Зі святом сьогодні вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Добрих і вірних подруг і друзів,

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі в справах,

У сім'ї - розуміння, тепла і любові.

Нехай юності полум'я не гасне в крові!

* * *

З днем ангела, Анастасія, вітаємо,

Бути господинею долі, бажаємо,

Попутний вітер нехай удачу принесе,

Щастя хай всюди тебе знайде.

Великих вершин успіху добивайся,

Бути лідером у всьому старайся,

Енергії, довголіття тобі, теплоти,

У щасті та радості живи завжди.

Привітання Сергія з днем ангела в віршах

Сергій, хочу я вас привітати!

Від душі любові бажаю вам,

Так живіть, щоб у житті правити,

І щасливим бути, на зло ворогам!

Ви підлабузників завжди тримаєте близько,

Щоб знати, кому не довіряти.

Нехай людей поменше буде низьких –

Більше тих, хто буде поважати!

* * *

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Усе життя він поруч — наче сонце.

Привітання Анастасії в прозі

З днем Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я та силу.

* * *

Бажаю в День Анастасії великої любові, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірної мети.

Привітання Сергія в прозі

Сергій, зі святом! Ти коханий, здоровий, красивий як Бог. Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися.

* * *

Сергій, ти бережеш те, що дає тобі життя, ти — розумний, спритний, гарний собою, щедрий, простий, душа будь-якої компанії. Ти в кожній справі майстер. Так нехай в твій будинок увійдуть удача, щастя, любов, радість, достаток, та так, щоб на завжди!

СМС-привітання Анастасії з днем ангела

Нехай в житті не буде тривог і негод, наша мила добра Настя.

* * *

Анастасія – співуче ім'я, і тобі воно так йде, нехай щастя тебе не обходить мимо, а поруч йде!

* * *

Нехай фортуна виконує договори з усіма сміливими і яскравими мріями. Нехай успіх приходить, Настя, скоро, а життя чарує милими квітами!

СМС-привітання Сергія з днем ангела

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергій!

* * *

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Сергія сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

* * *

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи - лиш наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож в День Ангела Сергій

Смуток свій скоріш розвій!

Я бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Листівки для Анастасії та Сергія

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня відзначають міжнародний день супу. В цей день народилися Тоні Вільямс і Лілі Джеймс.

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