День ангела Анастасії та Сергія: кращі привітання та листівки

5 квітня відзначають День ангела Анастасії та Сергія. Анастасія з давньогрецької означає "воскресіння", Сергій походить від римського родового імені Sergius і в перекладі з латинської мови означає "знатний".
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі значенням цих імен, а також з привітаннями та листівками іменинників. Сергій дуже енергійний, активний, відповідальний і господарський. Носії цього імені можуть бути ревнивими, а в сімейному житті – люблячими і ніжними. Анастасія – добра і турботлива. Жінку з таким ім'ям люблять знайомі за її світлість і відкритість світу.
Привітання Анастасії в віршах
Настя, з Днем ангела тебе!
Зі святом сьогодні вітаю,
Адже про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі бажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Добрих і вірних подруг і друзів,
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі в справах,
У сім'ї - розуміння, тепла і любові.
Нехай юності полум'я не гасне в крові!
* * *
З днем ангела, Анастасія, вітаємо,
Бути господинею долі, бажаємо,
Попутний вітер нехай удачу принесе,
Щастя хай всюди тебе знайде.
Великих вершин успіху добивайся,
Бути лідером у всьому старайся,
Енергії, довголіття тобі, теплоти,
У щасті та радості живи завжди.
Привітання Сергія з днем ангела в віршах
Сергій, хочу я вас привітати!
Від душі любові бажаю вам,
Так живіть, щоб у житті правити,
І щасливим бути, на зло ворогам!
Ви підлабузників завжди тримаєте близько,
Щоб знати, кому не довіряти.
Нехай людей поменше буде низьких –
Більше тих, хто буде поважати!
* * *
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Усе життя він поруч — наче сонце.
Привітання Анастасії в прозі
З днем Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я та силу.
* * *
Бажаю в День Анастасії великої любові, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірної мети.
Привітання Сергія в прозі
Сергій, зі святом! Ти коханий, здоровий, красивий як Бог. Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися.
* * *
Сергій, ти бережеш те, що дає тобі життя, ти — розумний, спритний, гарний собою, щедрий, простий, душа будь-якої компанії. Ти в кожній справі майстер. Так нехай в твій будинок увійдуть удача, щастя, любов, радість, достаток, та так, щоб на завжди!
СМС-привітання Анастасії з днем ангела
Нехай в житті не буде тривог і негод, наша мила добра Настя.
* * *
Анастасія – співуче ім'я, і тобі воно так йде, нехай щастя тебе не обходить мимо, а поруч йде!
* * *
Нехай фортуна виконує договори з усіма сміливими і яскравими мріями. Нехай успіх приходить, Настя, скоро, а життя чарує милими квітами!
СМС-привітання Сергія з днем ангела
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!
* * *
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Сергія сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
* * *
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи - лиш наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож в День Ангела Сергій
Смуток свій скоріш розвій!
Я бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Листівки для Анастасії та Сергія
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня відзначають міжнародний день супу. В цей день народилися Тоні Вільямс і Лілі Джеймс.
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