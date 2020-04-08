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8 квітня • оновлено в 06:33
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День ангела Алли: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

1.1т
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За православним календарем 8 квітня відзначається День ангела Алли. Так, церква цього дня вшановує пам'ять святої Алли Готфськї, однієї з 26 мучеників, убитих близько 375 року в Готфії (історична область на території сучасного Криму).

До іменин Алли OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Алли 2020: привітання

День ангела Алли 2020: привітання

listivki.olkol.com

День ангела Алли: поздоровлення у віршах та прозі

Ти Алла наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

***

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

С Днем именин Вас, Аллочка, милая!

Пусть улыбается вечно душа,

Злостью никто чтобы несправедливою,

Не обижал Вас вовек никогда!

Чтобы желания сразу исполнились,

И чтобы не было фальши и лжи!

От красоты чтоб враги не опомнились,

От красоты Вашей нежной души!

***

День ангела Алли: красиві картинки

День ангела Алли: красиві картинки

listivki.olkol.com

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

Алло, життя твоя нехай буде ясне,

Наче сонце в небесах,

А кохання буде прекрасне,

Як квіти навесні в садах.

***

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

Милая Аллочка, поздравляю тебя с Днем ангела! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.

Іменини Алли: гарні листівки

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

listivki.olkol.com

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

День ангела Алли: листівки

День ангела Алли: листівки

otkritkiok.ru

З Днем ангела Алли: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
календарь традиции релігія свято
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