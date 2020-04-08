День ангела Алли: гарні листівки, вірші та відео з привітаннями

За православним календарем 8 квітня відзначається День ангела Алли. Так, церква цього дня вшановує пам'ять святої Алли Готфськї, однієї з 26 мучеників, убитих близько 375 року в Готфії (історична область на території сучасного Криму).
До іменин Алли OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.
День ангела Алли 2020: привітання
listivki.olkol.com
День ангела Алли: поздоровлення у віршах та прозі
Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!
***
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
С Днем именин Вас, Аллочка, милая!
Пусть улыбается вечно душа,
Злостью никто чтобы несправедливою,
Не обижал Вас вовек никогда!
Чтобы желания сразу исполнились,
И чтобы не было фальши и лжи!
От красоты чтоб враги не опомнились,
От красоты Вашей нежной души!
***
День ангела Алли: красиві картинки
listivki.olkol.com
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.
***
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
Милая Аллочка, поздравляю тебя с Днем ангела! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.
Іменини Алли: гарні листівки
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Алли: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Алли: листівки
otkritkiok.ru
З Днем ангела Алли: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.
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