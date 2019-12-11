День Андрія Первозванного: що не можна робити 13 листопада

13 грудня православні християни вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного.

Святий Андрій був першим, хто пішов за Ісусом Христом, він також привів до нього свого рідного брата святого апостола Петра. Як відзначати день Андрія, яка його історія і що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

День пам'яті апостола Андрія Первозванного: історія

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Святий Андрій – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в місті Віфсаїді в Галілеї. Батько Андрія був рибалкою. Згодом Андрій і його брат Симон (Петро) жили на березі Геннісаретського озера, в місті Капернаум, де заробляли на життя ловом риби.

Як відомо, Андрій не одружився і став учнем Іоанна Хрестителя. Згідно з Євангелієм, Іоанн направив двох своїх учнів, Андрія Первозванного та Іоанна Богослова, до Спасителя, сказавши, що він є Агнець Божий. Андрій перший пішов за Ісусом, а потім привів до нього свого рідного брата Симона (апостола Петра).

Апостол Андрій першим свідчив про Ісуса Христа як про Месію, він став найближчим Його учнем. Тому його називають Первозванним.

"Проповідь апостола Андрія", художник П.Т. Борисполець. Подаровано автором Андріївській церкві в кінці XIX ст. andriyivska-tserkva.kiev.ua

У житії Андрія сказано, що святий апостол проповідував у Криму, а потім по Дніпру дійшов до місця, де згодом був побудований Київ.

"На горах цих засяє благодать Божа: велике місто буде тут", – сказав він своїм учням.

Святий Андрій був розіп'ятий в місті Патри (Патрас) в Греції на хресті X-подібної форми. Пізніше цей хрест стали називати Андріївським.

Андріївська церква в Києві the-city.kiev.ua

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День Андрія: традиції

Хоча апостол Андрій – християнський святий, проте цього дня існують традиції і обряди, які мають дохристиянський характер.

У народі день Андрія Первозванного називається Калита. Молодь влаштовує гуляння, а незаміжні дівчата в ніч на свято ворожать на судженого.

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При цьому церква не вітає таких розваг. Як відомо, свято припадає на Різдвяний піст, і, крім того, ворожіння вважаються гріхом.

Тому православна церква рекомендує в День Андрія піти на службу в храм і помолитися. Незаміжні жінки цього дня можуть вимолити собі щасливе сімейне життя.

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Прикмети на день Андрія Первозванного

У день святого Андрія Первозванного, як і в багато інших свят, у народі намагалися передбачити погоду. Так, сніг, що йде в це свято, обіцяв довгу і морозну зиму. Якщо ж сніг випадав до 13 грудня, це віщувало теплу і м'яку зиму.

А сонячна погода була знаком гарного врожаю в наступному році.

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День святого апостола Андрія: що не можна робити

У день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Крім того, церквою заборонено ворожити (хоч це і прийнято в народі) і влаштовувати гучні гулянки з алкоголем.

Також цього дня здавна заборонялася будь-яка інтелектуальна робота, бо існує забобон, згідно з яким в цей день від цього можна збожеволіти.

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