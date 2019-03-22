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День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

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22 березня 2019 року відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день вшановують пам'ять 40 святих а також відзначають Всесвітній день водних ресурсів.

Прикмети 22 березня можуть вказати на те, яким буде урожай, а також про погоду, яка буде влітку. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

pexels.com

День пам'яті сорока Севастійських мучеників

22 березня Православна Церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників - воїнів-християн з міста Севастії (територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

pexels.com

Всесвітній день водних ресурсів

Щорічно 22 березня в світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів (World Water Day або World Day of Water). Ідея його проведення вперше прозвучала на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро.

День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

pexels.com

Прикмети

  • Якщо на Сорок буде тепло, то воно простоїть ще сорок днів, а холодно - чекай сорок холодних ранків-морозів.

  • Якщо сороки і галки прилетіли на Сорок - до тепла.

  • Чайка прилетіла - скоро лід піде.

  • Теплий вітер - до дощового літа.

День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

pexels.com

Астрологічний прогноз 22 березня

В цей день всі знаки Зодіаку будуть знаходиться під серйозним впливом Всесвіту. Гороскоп радить всім довше відпочивати і концентрувати увагу виключно на позитивних думках і бажаннях.

День 40 святих: свята і прикмети 22 березня 2019

pexels.com

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