Чорна п'ятниця-2019: топ-6 лайфхаків для тих, хто хоче заощадити

Чорна п'ятниця-2019 випадає на 29 листопада – саме в цей день традиційно можна купити зі знижками одяг, цифрову або побутову техніку, меблі та інші товари в магазинах і бутиках.

Як можна дійсно заощадити і не розтринькати при цьому все до останньої копійки: OBOZREVATEL підготував топ-6 лайфхаків для любителів Чорної п'ятниці.

фото: pexels.com

1. Список покупок

Головне правило економії – не скуповувати все підряд, що продається зі знижкою. Складіть конкретний список товарів, які вам дійсно необхідні, – інакше ризикуєте розтратити зайве і пошкодувати про це.

фото: pexels.com

Товари в списку розподіліть за ступенем важливості: навіть якщо на щось грошей не вистачить, найпотрібніші речі ви обов'язково купите.

2. Вибір магазинів

Перш ніж зробити покупку в Чорну п'ятницю-2019, варто приділити увагу вибору магазину. У цьому вам допоможуть рекламні розсилки, які містять інформацію про знижки та умови акцій. Перевіряйте електронну пошту і повідомлення в телефоні – туди можуть надходити дійсно вигідні пропозиції, які швидко розкуповуються. Відстежуйте також рекламні анонси в інтернеті і по телебаченню.

фото: pexels.com

Якщо хочете придбати товар в інтернет-магазині, обов'язково ознайомтеся з відгуками інших користувачів, а також уточніть, чи бере участь він в Чорній п'ятниці і на яких умовах.

3. Відстежите ціну

Якщо хочете купити товар – телефон, планшет, телевізор або, наприклад, пральну машинку, – відстежте ціни і порівняйте, скільки він коштує в різних магазинах.

фото: pexels.com

Діапазон цін бажано зафіксувати і потім порівняти, як цифри на цінниках змінювалися в Чорну п'ятницю і перед нею.

Це дуже важливий момент, тому що, на жаль, продавців часто звинувачують у тому, що перед самим розпродажем вони істотно піднімають ціну, а потім лише трохи зменшують – таким чином у Чорну п'ятницю, "зі знижкою", товар може обійтися ще дорожче.

4. Оформіть кошик

фото: pexels.com

Заздалегідь підготуйте своє замовлення, якщо купуєте товари на сайті інтернет-магазину: потрібні позиції відразу відправте до кошика або "списку бажань". Коли настане Чорна п'ятниця-2019, вам тільки залишиться підтвердити своє замовлення і одним з перших купити товар зі знижкою.

5. Визначтеся з сумою

Визначте для себе суму, яку ви можете витратити без значної шкоди для бюджету. Якщо збираєтеся платити готівкою – відкладіть ці гроші в конверт окремо від інших. Якщо ж будете розраховуватися карткою – проконтролюйте баланс на рахунку. Якщо боїтеся витратити зайве – встановіть ліміт по карті.

фото: pexels.com

Також не варто вірити закликам купити товари зі знижкою до 80-90% – на нашому ринку таке зниження ціни вельми сумнівне.

6. Знайдіть час

фото: pexels.com

На шопінг в Чорну п'ятницю бажано спланувати свій день. Зазвичай пік покупок припадає на полудень – в обідній час робить покупки більшість людей. Якщо хочете, щоб потрібні вам светр або модель смартфона були в наявності, прийдіть в магазин раніше за інших.

фото: pexels.com

І якщо, наприклад, інтернет-магазин заявляє, що розпродаж починає о 23:59, краще до цього часу кілька разів перевірити ціну на потрібну річ. Як тільки знижка з'явиться – відразу оформлюйте замовлення.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що понад 300 світових брендів одягу виступили з ініціативою "Зроби п'ятницю знову зеленою". Головна ідея: "чорну п'ятницю" потрібно скасувати, оскільки люди в цей день купують непотрібні речі і тим самим забруднюють навколишнє середовище.

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