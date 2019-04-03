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Чистий четвер 2019: коли і що не можна робити

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У 2019 Чистий, або, як його ще називають, Великий четвер відзначають 25 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня, який буде перед Великоднем.

Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике трьохдення" в християнстві. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день, а також традиції свята.

Чистий четвер 2019: коли і що не можна робити

Чистий четвер відзначають на честь того, що Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері.

Чистий четвер: традиції

Купання

У Чистий четвер прийнято здійснювати обряди, які зміцнять сімейне благополуччя і здоров'я всіх членів сім'ї на цілий рік. Так, цей день слід почати з купання, але зробити це необхідно ще до сходу сонця.

Вмитися необхідно "срібною" водою. Для цього буде достатньо занурити в ємність з рідиною щось зроблене зі срібла. Стародавні повір'я говорять про те, що це може зберегти красу і здоров'я.

Також, в Чистий четвер слід звернути увагу на сіль. В цей день, її називають "четверговою" і вважають, що вона має цілющу силу. Жменю солі необхідно висипати в глечик з водою, оскільки це може послужити оберегом будинку.

Чистий четвер 2019: коли і що не можна робити

Чистота в домі

Назва дня "Чистий четвер" означає, що слід очистити не лише тіло, а й житло. Важливим атрибутом цього дня є прибирання будинку. У Чистий четвер необхідно провести генеральне прибирання будинку, прання речей, догляд за присадибною ділянкою.

Вважається, що якщо на Чистий четвер будинку буде брудно, то весь наступний рік сім'я проведе в сварках. Також, в цей день можна знайти загублені речі, або навіть залучити судженого.

Їжа

У Чистий четвер ще триває строгий пост.

Чистий четвер 2019: коли і що не можна робити

Що не можна робити в цей день

У Чистий четвер не можна пекти паски, фарбувати яйця і готувати інші частування для пасхального столу, поки будинок не буде прибраний. Починаючи з цього дня і до самої Пасхи не можна віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші. Не можна порушувати піст.

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