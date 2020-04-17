Чи привезуть Благодатний вогонь в Україну: глава ПЦУ озвучив тривожний прогноз

Православна церква України цьогоріч може не отримати Благодатний вогонь з Єрусалиму.

Як сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, йому поступали пропозиції найняти чартерний літак до Ізраїлю, але церква не наполягає на цьому.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній

"Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено Благодатний вогонь", – зазначив він.

При цьому Єпіфаній допустив можливість привезти Благодатний вогонь для всіх українських церков.

"Ми, збираючись і спілкуючись з державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти Благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі країни направлять літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

Сходження Благодатного вогню відбудеться 18 квітня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

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