Батьківська субота 14 березня: що суворо не можна робити

Православні віряни 14 березня відзначають першу Батьківську суботу Великого посту 2020.
Що обов'язково потрібно і що категорично не можна робити цього дня, розповідає OBOZREVATEL.
Батьківська субота: що це за день
З грецької мови субота означає "клопотання", тому саме цього дня у християн прийнято згадувати покійних близьких.
Оскільки в інші дні Великого посту служби скорочені і церква не передбачає поминання, для молитов на честь померлих і встановлені Батьківські суботи.
Pixabay
Їх називають ще Вселенськими батьківськими суботами, а панахиди, що здійснюються в ці дні, – вселенськими панахидами.
Що потрібно робити в Батьківську суботу
У Батьківську суботу 14 березня віруючим необхідно відвідати службу в храмі і обов'язково відстояти її повністю.
Цього дня до церкви слід принести пісні продукти і речі, щоб церковнослужителі могли роздати їх нужденним.
Так людина може пом'янути близьких, яких церква за своїми канонами не згадує: це нехрещені, померлі від абортів, самогубці тощо.
Pixabay
Після відвідин храму потрібно піти на кладовище та пом'янути покійних близьких там. Біля могил рідних потрібно навести порядок.
Батьківська субота: що не можна робити
– Церква в Батьківську суботу рекомендує утриматися від надмірної скорботи.
– Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених в православній церкві або самогубців.
– Не можна йти до закінчення служби з храму.
– Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
– У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.
Pixabay
– Також заборонено лаятися, конфліктувати, скандалити і підвищувати голос.
– У Батьківську суботу під забороною гучні розваги.
– Рекомендується сходити до церкви, якщо ж такої можливості немає, – помолитися вдома.
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