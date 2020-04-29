Аріна – "урві берега": що не можна робити 29 квітня

В середу 29 квітня православна церква вшановує пам'ять трьох мучениць – сестер Агапії, Ірини та Хіонії Аквілейських.

У народі це свято отримало назву Ірина – "увірви береги": такими словами нагадували про небезпеку обвалення розмитих берегів. Детальніше про цей день, його історію, традиції, а також про те, чого не можна робити, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ірина – "увірви береги": 29 квітня береги річок вважаються небезпечними Pixabay

Ірина – "увірви береги": історія свята

29 квітня в православ'ї вшановується пам'ять трьох мучениць Солунських – сестер Агапії, Хіонії та Ірини, які жили в IV столітті.

За переказами, віддані вірі сестри разом з іншими християнами під час гонінь імператора Діоклетіана переховувалися в горах, але все ж були схоплені і відправлені під суд.

Святим було запропоновано зректися віри, але вони відмовилися. Хіонію і Агапію спалили першого ж дня, а інших відправили до в'язниці, чекаючи, що ті "одумаються".

Мучениці Агапія, Хіонія та Ірина wikipedia.org

Мучеництво святих Агапії, Ірини та Хіонії. Мініатюра Мінологія Василя II, 979-989 роки church.ge

Після повторного допиту імператор звелів відвести Ірину в будинок розпусти, але там ніхто не посмів торкнутися до праведниці. Після цього святу стратили.

Традиції на Ірину

На Ірини в народі казали: "Ірина – "увірви береги". Такии прислів'ям попереджали про те, що розмиті повінню берега можуть обвалитися. Так, саме в ці дні річки входять в свої нормальні русла, розмиваючи ярки.

На Іринин день займаються розсадою – тому свято ще відоме як Ірина Розсадниця.

Жінки висаджували молоду капусту. При цьому примовляли: "Не будь голінаста, будь пузата, не будь порожня, будь туга, не будь красна, будь смачна". Також у цей день сіють гречку, висаджують помідори.

На Аріну за традицією висаджували капусту Pixabay

А чоловіки на Ірину готувалися орати землю: "Прийшла Ірина – пора орати, орачів раті". Дітям цього дня давали нескладну роботу в саду – білити стовбури фруктових дерев.

Зазвичай після Ірини стояли теплі сонячні дні, тому розсада добре росла.

Ірина – "увірви береги": прикмети

– На вільсі розпустилися квіти – прийшла пора сіяти гречку.

– Гучний грім на Ірину – хліба будуть потужними і сильними.

– До 29 квітня розвелося багато хрущів – до посухи.

– На Ірину пора палити траву в полі.

– Молоді рослини активно п'ють воду – сінокіс доведеться на сухі дні.

– Від Ірини пару днів сонця – урожай буде добрим.

– Народжені 29 квітня – круті норовом. Їм слід носити опал.

Після Ірини Розсадниці зазвичай чекали теплих днів Pixabay

Сни цього дня означають наступне:

– смітинка потрапила в око – до ворогів;

– сидіти в сідлі – до перемоги над ворогами;

– дзвін – до пожежі;

– гризти сухарі – до пліток;

– щипати брови – до подиву;

– дивитися у вікно поїзда – до самотності;

– заговорило немовля – у вашого чоловіка є дитина на стороні;

– мерзнути – до погіршення стосунків з коханою людиною;

– зрізати квіти – до прикрості;

– розвішувати білизну прилюдно – до сварки з сусідами;

– затоплена квартира – до втрати спокою.

Ірина – "увірви береги": що не можна робити в цей день Pixabay

Що не можна робити на Ірину

Головне прислів'я Іриного дня – "Ірина – увірви береги", отже, в цей день не можна гуляти по берегах річок та інших водойм.

Крім того, за прикметою, не можна садити капусту в "сухі дні" – наприклад, часто такий день випадав напередодні Великодня.

Вважалося, що сили овоча тоді підуть у качан, а саме листя капусти буде несмачним. Також вірили в прикмету, згідно з якою капусту не можна садити в четвер, інакше її з'їдять черви.

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