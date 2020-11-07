8 жовтня: яке свято відзначають, прикмети на Дмитрів день та іменинники

8 листопада 2020 року в усьому світі відзначають Міжнародний день радіології. Також Православна Церква вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського. У народі свято отримало назву Дмитрів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 8 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

8 листопада іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іосаф, Луп, Митродор, Феофіл.

Свято є спільною ініціативою Європейського товариства радіології, Радіологічного товариства Північної Америки й Американського коледжу радіології. Вперше свято відзначили досить недавно – 7 років тому, 8 листопада 2012 року.

Дата вибрана не випадково – саме 8 листопада 1895 року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівське випромінювання, поклавши початок нової медичної дисципліни – радіології.

У цей день православні християни вшановують пам'ять святого Димитрія Солунського з грецького міста Солунь (Салоніки). Відомо, що жив він за часів імператора Діоклетіана. У житії його сказано, що батьки Димитрія спочатку були таємними християнами й після народження відразу ж його охрестили, а потім намагалися виховувати в благочесті та вірі.

Не знаючи про християнську віру Димитрія, римський імператор призначив його проконсулом Фессалонікійської області. Замість того, щоб переслідувати християн, Димитрій на своєму посту відкрито вчив жителів міста християнській вірі та викорінював ідолопоклонство і язичницькі звичаї. Коли про це дізналася римська влада, святого Димитрія кинули до в'язниці й прокололи списами. Тіло святого кинули на поживу звірам, але побожні солунські християни підібрали ц поховали його.

У народі кажуть, що святий Димитрій приносить зиму. Отже, навіть якщо ще тепло і сонячно, зустрічають день в теплому одязі. До речі, 8 листопада було заведено пити пиво: "У Дмитрів день і горобець під кущем пиво варить".

День на Дмитра без снігу – зима прийде пізно.

Сніг і мороз – весна буде пізня і холодна.

Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.

Земля замерзла і дме холодний вітер – до Нового року снігу не буде.

Тепла і ясна погода – весна настане швидко.

Випав сніг – листопад буде холодним і морозним.

8 листопада не можна забувати про покійних родичів. Їх поминають за столом і залишають на ніч воду і новий рушник. Це робиться, щоб душа покійного могла напитися або помитися.

Також цей день не можна багато працювати.

Не можна 8 листопада шити, займатися ткацтвом і в'язати.

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