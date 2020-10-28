29 жовтня: яке свято відзначають, прикмети на Лонгіна Сотника та іменинники
У четвер, 29 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобного мученика Лонгіна Яренгського, в народі дата називається Лонгін Сотник. Також у світі відзначають Міжнародний день боротьби з інсультом і День народження інтернету.
У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 29 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Також 29 жовтня іменини відзначають Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма і Леонтій.
День Лонгіна Яренгського або Лонгін Сотник
29 жовтня православна церква відзначає пам'ять мученика Лонгіна Яренгського або Сотника, який був родом з Каппадокії. Він разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгін став свідком чудес при Хресті Господньому (затемнення сонця, землетрус, камені, що розпалися, повсталі з трун мерці).
Після всього побаченого він повірив у те, що Ісус – Син Божий. Саме Лонгін пронизав списом ребра розіп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту сотник дуже погано бачив і тільки з Божою допомогою зміг зцілитися.
У народі Лонгін Сотник вважається цілителем очних хвороб.
Міжнародний день боротьби з інсультом
Свято було встановлено Всесвітньою організацією по боротьбі з інсультом в 2006 році. Мета – заклик до термінових активних дій у всесвітній боротьбі проти цього захворювання. Сьогодні в організацію входять понад 3,5 тисячі індивідуальних членів і понад 60 організацій з 85 країн.
День народження інтернету
День народження Інтернету відзначають кілька разів на рік виходячи з різних приводів. 29 жовтня – день в році, коли також відзначають День народження всесвітньої мережі www.
У 1957 році Міністерство оборони США вирішило вирішило організувати безпечну систему для передачі даних. Цією розробкою зайнялися три університети Америки і Центр досліджень Стенфорда. Уже в 1969 році саме 29 жовтня між 2 вузлами мережі на відстані 500 км був створений сеанс зв'язку, хоч і не з першої спроби, але вельми вдалий. Тому сьогодні саме в цей день прийнято святкувати День народження всесвітньої павутини.
Прикмети 29 жовтня
Сильний і поривчастий вітер – до дощу.
Південно-західний вітер – до негоди.
Дощ вранці йде – скоро закінчиться.
Хмари на небі рідкісні – до морозної погоди.
Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.
Вночі небо зоряне – на гарну погоду.
Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.
Що не можна робити 29 жовтня
У цей день заборонено лаятися і бути в поганому настрої – до невдач і нещастя.
Не варто займатися рукоділлям, а також виконувати роботу, для якої потрібно напружувати зір.
Не можна виходити на вулицю неумитим або в неохайному одязі.
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