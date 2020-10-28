29 жовтня: яке свято відзначають, прикмети на Лонгіна Сотника та іменинники

У четвер, 29 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобного мученика Лонгіна Яренгського, в народі дата називається Лонгін Сотник. Також у світі відзначають Міжнародний день боротьби з інсультом і День народження інтернету.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 29 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 29 жовтня іменини відзначають Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма і Леонтій.

День Лонгіна Яренгського або Лонгін Сотник

29 жовтня православна церква відзначає пам'ять мученика Лонгіна Яренгського або Сотника, який був родом з Каппадокії. Він разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгін став свідком чудес при Хресті Господньому (затемнення сонця, землетрус, камені, що розпалися, повсталі з трун мерці).

Після всього побаченого він повірив у те, що Ісус – Син Божий. Саме Лонгін пронизав списом ребра розіп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту сотник дуже погано бачив і тільки з Божою допомогою зміг зцілитися.

У народі Лонгін Сотник вважається цілителем очних хвороб.

Міжнародний день боротьби з інсультом

Свято було встановлено Всесвітньою організацією по боротьбі з інсультом в 2006 році. Мета – заклик до термінових активних дій у всесвітній боротьбі проти цього захворювання. Сьогодні в організацію входять понад 3,5 тисячі індивідуальних членів і понад 60 організацій з 85 країн.

День народження інтернету

День народження Інтернету відзначають кілька разів на рік виходячи з різних приводів. 29 жовтня – день в році, коли також відзначають День народження всесвітньої мережі www.

У 1957 році Міністерство оборони США вирішило вирішило організувати безпечну систему для передачі даних. Цією розробкою зайнялися три університети Америки і Центр досліджень Стенфорда. Уже в 1969 році саме 29 жовтня між 2 вузлами мережі на відстані 500 км був створений сеанс зв'язку, хоч і не з першої спроби, але вельми вдалий. Тому сьогодні саме в цей день прийнято святкувати День народження всесвітньої павутини.

Прикмети 29 жовтня

Сильний і поривчастий вітер – до дощу.

Південно-західний вітер – до негоди.

Дощ вранці йде – скоро закінчиться.

Хмари на небі рідкісні – до морозної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.

Вночі небо зоряне – на гарну погоду.

Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.

Що не можна робити 29 жовтня

У цей день заборонено лаятися і бути в поганому настрої – до невдач і нещастя.

Не варто займатися рукоділлям, а також виконувати роботу, для якої потрібно напружувати зір.

Не можна виходити на вулицю неумитим або в неохайному одязі.

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