27 грудня: які свята відзначають, прикмети на Філімонів день та іменинники

27 грудня православні християни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Іоанна. Також у народі відзначають Філімонів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 27 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

27 грудня іменини святкують: Іларіон, Микола, Філімон.

27 грудня православні християни вшановують пам'ять апостола Іоанна – автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення. Він був сином Зеведея і Соломії, доньки святого обручника Йосифа.

Ісус Христос покликав Іоанна до Своїх учнів на Генісаретському озері: залишивши свого батька Зеведея в човні, він, разом із братом Яковом, пішов за Христом. Господь мав особливе ставлення до святого через велику чистоту його душі.

Після свого покликання святий Іоанн не розлучався зі Спасителем і був одним із трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до Себе. На Хресті Ісус доручив Іоанну піклуватися про Діву Марію.

Православна церква 27 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха, які жили в Єгипті й постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана на рубежі ІІ і ІІІ ст.

У народі свято отримало назву Філімонів день. Цей час був найтемнішим у році. На Русі вірили, що поки темрява не покине землю, буде біснуватися нечиста сила. За Філімона передбачали погоду на лютий.

Теплий день – до спекотного літа.

Погода змінюється протягом дня – до відлиги.

Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – до сніжної погоди.

Уночі іній був – до снігопаду.

Над лісом видно сині плями – до снігу.

Цього дня не рекомендується виходити з дому, не вмиваючись.

Також не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу, вживати алкоголь.

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