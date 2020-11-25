26 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Івана Златоуста та іменинники

26 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. За народним календарем – Златоуст або Іван Златоуст. У США відзначають День подяки.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 26 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

26 листопада іменини святкують: Герман, Іван, Никифор, Ян.

Іоанн Златоуст шанується як один із засновників Константинопольського патріархату і один з трьох Вселенських святителів та вчителів, разом з Григорієм Богословом і Василем Великим. Іоанн Златоуст в ранньому віці став вивчати Святе Письмо, після чого вирішив прийняти християнство. Довгий час він провів на самоті в пустелі в суворому посту і молитві. Кілька років святитель присвятив написанню богословських книг, а в 386 році був висвячений в пресвітери, після чого став проповідувати Слово Боже народу.

Іоанн виявився талановитим проповідником і оратором, за що від своєї пастви отримав прізвисько Златоуст. У 397 році був призначений архієпископом Константинопольським. Останні роки життя святого пройшли у вигнанні через викриття розбещеності імператорського двору. Останніми словами Іоанна Златоуста були "Слава Богу за все!". Він помер 14 вересня 407 року.

На Івана Златоуста прийнято ліпити вареники або пельмені. Скільки сім'я їх наліпить, стільки достатку буде в новому році.

У четвер, 26 листопада, в США відзначається День подяки (Thanksgiving Day). Це одне з найулюбленіших національних свят американців, в яке прийнято дякувати Богові і близьким людям за все хороше.

Щороку свято припадає на різні дати, оскільки відзначається в четвертий четвер останнього місяця осені. З цього дня в Америці починається сезон свят, що включає в себе Різдво і завершується Новим роком.

У День подяки американці, за старовинною традицією, збираються на сімейну вечерю в оселі старшого покоління. Кожен член сім'ї вимовляє промову за все хороше, що є в його житті. До столу прийнято подавати ті ж страви, які були присутні на першому Дні подяки в 1621 році. Фарширована індичка з журавлинним сиропом і гарбузовий пиріг стали своєрідними символами свята.

Дерева вкрилися інеєм, йдуть опади – буде урожайний рік.

Сльота і дощ – до хорошого покосу.

Зайці тікають із лісу – прийдуть морози.

Каркають ворони – до відлиги.

Чумацький шлях добре видно – до холодів.

Зірки яскраво світять в небі – до снігопаду і похолодання.

Не можна лаятися, в іншому випадку у майбутньому Бог не почує ваших молитов.

Не давайте нічого в борг і не позичайте самі.

Перестаньте зберігати речі, які давно не використовуєте.

Не варто приймати важливі рішення і підписувати документи.

Не варто в цей день стригтися чи йти до косметолога.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в листопаді 2020 року: церковний календар.